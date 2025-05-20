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Trabzon'da 25 yıl önce deniz faciasında hayatını kaybeden 38 kişi törenle anıldı

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde 25 yıl önce meydana gelen deniz faciasında hayatını kaybeden 38 kişi için anma töreni yapıldı.

Fazıl Saraç  | 20.05.2025 - Güncelleme : 20.05.2025
Trabzon'da 25 yıl önce deniz faciasında hayatını kaybeden 38 kişi törenle anıldı Fotoğraf: Fazıl Saraç/AA

Trabzon

İlçe merkezindeki Doğu Gözaçan Parkı'nda hayatını kaybedenler anısına yaptırılan anıt önünde düzenlenen törene, Kaymakam Ferhat Vardar, İlçe Belediye Başkanı Cahit Erdem ile yaşamını yitirenlerin yakınları katıldı.

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Limanda devam eden törende ise Kaymakam Vardar ve Belediye Başkanı Erdem, üzerinde "Unutulmadınız" yazılı çelengi denize bıraktı.

Tören, Kur'an-ı Kerim tilaveti yapılması ve dua edilmesinin ardından sona erdi.

Beşikdüzü ilçesinde 20 Mayıs 2000'de denize açılan iki kayığın alabora olması sonucu 38 kişi hayatını kaybetmişti.

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Trabzon'da 25 yıl önce deniz faciasında hayatını kaybeden 38 kişi törenle anıldı
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