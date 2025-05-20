Trabzon'da 25 yıl önce deniz faciasında hayatını kaybeden 38 kişi törenle anıldı
Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde 25 yıl önce meydana gelen deniz faciasında hayatını kaybeden 38 kişi için anma töreni yapıldı.
Trabzon
İlçe merkezindeki Doğu Gözaçan Parkı'nda hayatını kaybedenler anısına yaptırılan anıt önünde düzenlenen törene, Kaymakam Ferhat Vardar, İlçe Belediye Başkanı Cahit Erdem ile yaşamını yitirenlerin yakınları katıldı.
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Limanda devam eden törende ise Kaymakam Vardar ve Belediye Başkanı Erdem, üzerinde "Unutulmadınız" yazılı çelengi denize bıraktı.
Tören, Kur'an-ı Kerim tilaveti yapılması ve dua edilmesinin ardından sona erdi.
Beşikdüzü ilçesinde 20 Mayıs 2000'de denize açılan iki kayığın alabora olması sonucu 38 kişi hayatını kaybetmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.