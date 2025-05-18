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Spor, Futbol

Trabzonspor haftayı 1 puanla kapattı

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Sipay Bodrum FK ile Trabzonspor 1-1 berabere kaldı.

Ali Rıza Akkır, Ali Ballı  | 18.05.2025 - Güncelleme : 18.05.2025
Trabzonspor haftayı 1 puanla kapattı Fotoğraf: Ali Ballı - AA

Muğla

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Sipay Bodrum FK ile Trabzonspor arasında oynanan maçın ilk yarısı, ev sahibi takımın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

12. dakikada Sipay Bodrum FK öne geçti. Bardhi, orta sahada kazandığı topu, Taylan Antalyalı'ya aktardı. Ceza sahasına giren Taylan Antalyalı'nın vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

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22. dakikada gelişen Trabzonspor atağında, ceza sahası önünden Ozan Tufan'ın vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Sousa'da kaldı.

29. dakikada Ahmet Aslan, topu Bardhi'ye aktardı. Bardhi'nin vuruşunda, kaleciden dönen topu aynı futbolcu tamamlamak istedi. Meşin yuvarlak direkten döndü.

Maçın ilk yarısını Sipay Bodrum FK 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarı

65. dakikada sol kanattan gelişen Trabzonspor atağında, Arif Boşluk ceza sahasına orta yaptı. Folcarelli'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak, keleci Sousa'da kaldı.

73. dakikada Trabzonspor penaltı kazandı. Zubkov'un ceza sahasında yerde kaldığı pozisyonda hakem Çağdaş Altay, VAR incelemesinin ardından penaltı noktasını gösterdi. 76'ncı dakikada penaltıyı kullanan Cham, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1.

90+7. dakikada Brazao, ceza sahasında Cihan Çanak ile mücadelesinde yerde kaldı. Hakem Çağdaş Altay, penaltı noktasını gösterdi. VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu inceleyen Çağdaş Altay, penaltı kararını iptal etti.

Karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı.

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