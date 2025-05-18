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Spor, Futbol

Antalya'da gol sesi çıkmadı

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında oynanan maçta Onvo Antalyaspor ile Gaziantep FK 0-0 berabere kaldı.

Oktay Özden  | 18.05.2025 - Güncelleme : 18.05.2025
Antalya'da gol sesi çıkmadı Fotoğraf: Sinan Özmüş - AA

Antalya

Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında, Gaziantep FK'yi konuk etti.

Maçın 2. dakikasında Okereke'nin pasında ceza sahasının sağında topla buluşan Sorescu'nun şutunda, kaleci Abdullah Yiğiter meşin yuvarlağı kornere çeldi.

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19. dakikada Bünyamin Balcı'nın sağ kanattan ortasında ceza sahasında topla buluşan Soner Dikmen'in kafa vuruşunda, kaleci Mustafa Burak Bozan meşin yuvarlağı kontrol etti.

28. dakikada Soner Dikmen'in pas verdiği Gaich'in ceza alanı sağ çaprazından şutunda, kaleci Mustafa Burak Bozan topu kornere gönderdi.

45+2. dakikada Güray Vural'ın ceza sahası dışından sol çaprazdan şutunda, meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

Maçın ilk yarısı golsüz tamamlandı.

İkinci yarı

52. dakikada Furkan Soyalp'in pasında topla buluşan Sorescu'nun ceza alanı sağ çaprazından şutunda, meşin yuvarlak direkten döndü.

65. dakikada Maxim'in ceza sahasında topla buluşturduğu Halil Dervişoğlu'nun şutunda, kaleci Abdullah Yiğiter meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Karşılaşma golsüz eşitlikle sona erdi.

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