Başakşehir 3 puanı 3 golle aldı

İstanbul
RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Kasımpaşa'ya konuk oldu.
Karşılaşmanın 14. dakikasında RAMS Başakşehir 1-0 öne geçti. Yusuf Sarı'nın sağ çaprazından arka direğe gönderdiği topu, Duarte ceza sahasında kafa vuruşuyla ağlarla buluşturdu.
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22. dakikada Kasımpaşa'nın beraberlik golü geldi. Operi'nin Winck'e ceza sahası içinde yaptığı müdahale sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Hajradinovic, meşin yuvarlağı filelere göndererek skoru eşitledi: 1-1
32. dakikada ceza sahasını giren Fall'un sağ çaprazdan dar açıdan çektiği şutta, top uzak direğin yanından dışarı gitti.
33. dakikada Kemen'in sağdan ortaladığı topa Operi arka direkte gelişine vurdu, meşin yuvarlak auta çıktı.
Müsabakanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.
İkinci yarı
55. dakikada RAMS Başakşehir 2-1 öne geçti. Sağdan ceza sahasına girerek çizgiye inen Yusuf Sarı'nın içeri çevirdiği topu, Kemen tek vuruşta ağlara gönderdi.
60. dakikada ev sahibi ekip bir kez daha beraberliği yakaladı. Hajradinovic'in sağ taraftan kullandığı kornerde, arka direkte yükselen Yasin Özcan kafa vuruşuyla topu ağlara attı: 2-2
65. dakikada Da Costa çizgide rakibinden sıyrılarak topu içeri çevirdi, Fall'un vuramaması sonrasında topu önünde bulan Yasin Özcan'ın şutunda, top direğe çarparak oyun alanına döndü.
79. dakikada RAMS Başakşehir penaltı kazandı. Sol taraftan kullanılan köşe vuruşu sonrası Aytaç Kara'nın ceza sahası içinde topa elle temas ettiğini belirten hakem penaltı noktasını gösterdi.
81. dakikada topun başına geçen Opoku'nun vuruşunda kaleci topu kurtarsa da Opoku, kaleci Gianniotis'ten dönen topu bu kez ağlara gönderdi: 2-3
Mücadeleyi RAMS Başakşehir 3-2 kazandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.