Dolar
38.85
Euro
43.37
Altın
3,201.12
ETH/USDT
2,432.50
BTC/USDT
104,306.00
BIST 100
9,668.36
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Trendyol Süper Lig’de 2024-2025 sezonu şampiyonu Galatasaray oldu. Ankara Kuğulu Park’tan yayındayız. Galatasaraylı futbolcu Mario Lemina, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasındaki Bellona Kayserispor karşılaşması sonrası açıklamalarda bulunuyor. DRON - Galatasaray taraftarları şampiyonluğu kutluyor. Taksim Meydanı'ndan yayındayız.
logo
Spor, Futbol

Başakşehir 3 puanı 3 golle aldı

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Kasımpaşa'yı deplasmanda 3-2 yendi.

Mücahit Hüseyin Eroğul  | 18.05.2025 - Güncelleme : 18.05.2025
Başakşehir 3 puanı 3 golle aldı Fotoğraf: Beyza Cömert - AA

İstanbul

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Kasımpaşa'ya konuk oldu.

Karşılaşmanın 14. dakikasında RAMS Başakşehir 1-0 öne geçti. Yusuf Sarı'nın sağ çaprazından arka direğe gönderdiği topu, Duarte ceza sahasında kafa vuruşuyla ağlarla buluşturdu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

22. dakikada Kasımpaşa'nın beraberlik golü geldi. Operi'nin Winck'e ceza sahası içinde yaptığı müdahale sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Hajradinovic, meşin yuvarlağı filelere göndererek skoru eşitledi: 1-1

32. dakikada ceza sahasını giren Fall'un sağ çaprazdan dar açıdan çektiği şutta, top uzak direğin yanından dışarı gitti.

33. dakikada Kemen'in sağdan ortaladığı topa Operi arka direkte gelişine vurdu, meşin yuvarlak auta çıktı.

Müsabakanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.

İkinci yarı

55. dakikada RAMS Başakşehir 2-1 öne geçti. Sağdan ceza sahasına girerek çizgiye inen Yusuf Sarı'nın içeri çevirdiği topu, Kemen tek vuruşta ağlara gönderdi.

60. dakikada ev sahibi ekip bir kez daha beraberliği yakaladı. Hajradinovic'in sağ taraftan kullandığı kornerde, arka direkte yükselen Yasin Özcan kafa vuruşuyla topu ağlara attı: 2-2

65. dakikada Da Costa çizgide rakibinden sıyrılarak topu içeri çevirdi, Fall'un vuramaması sonrasında topu önünde bulan Yasin Özcan'ın şutunda, top direğe çarparak oyun alanına döndü.

79. dakikada RAMS Başakşehir penaltı kazandı. Sol taraftan kullanılan köşe vuruşu sonrası Aytaç Kara'nın ceza sahası içinde topa elle temas ettiğini belirten hakem penaltı noktasını gösterdi.

81. dakikada topun başına geçen Opoku'nun vuruşunda kaleci topu kurtarsa da Opoku, kaleci Gianniotis'ten dönen topu bu kez ağlara gönderdi: 2-3

Mücadeleyi RAMS Başakşehir 3-2 kazandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süper Lig Şampiyonu Galatasaray'ı tebrik etti
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan, Kırım Tatar Sürgünü'nün 81. yıl dönümüne ilişkin paylaşım
Tuzla'da yokuşta duran kamyonun hareket etmesi sonucu 5 araçta hasar oluştu
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Bölücü terör örgütü PKK'nın fesih kararını ilan etmesiyle yeni bir aşamaya geçilmiştir
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Ertan Yıldız'a baskı yapıldığı iddiasına soruşturma

Benzer haberler

Galatasaray beşinci yıldızı takan ilk takım oldu

Galatasaray beşinci yıldızı takan ilk takım oldu

Beşiktaş, Alanya deplasmanından 1 puanla dönüyor

Çaykur Rizespor sahasından 3 puanla ayrıldı

Fenerbahçe, ikas Eyüpspor'u 2 golle geçti

Fenerbahçe, ikas Eyüpspor'u 2 golle geçti
Antalya'da gol sesi çıkmadı

Antalya'da gol sesi çıkmadı
Başakşehir 3 puanı 3 golle aldı

Başakşehir 3 puanı 3 golle aldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet