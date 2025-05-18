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F1'de sezonun yedinci etabı Emilia-Romagna Grand Prix'sini Max Verstappen kazandı

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun yedinci etabı Emilia-Romagna Grand Prix'sini, Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen kazandı.

Selçuk Buğra Gökalp  | 18.05.2025 - Güncelleme : 18.05.2025
F1'de sezonun yedinci etabı Emilia-Romagna Grand Prix'sini Max Verstappen kazandı

Ankara

İtalya'nın Imola kenti yakınlarındaki 4,9 kilometrelik Enzo ve Dino Ferrari Uluslararası Pisti'nde yapılan yarış, 63 tur üzerinden düzenlendi.

Verstappen, 1 saat 31 dakika 33.199 saniyelik derecesiyle bu sezonki ikinci grand prix galibiyetine ulaştı.

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McLaren'in Avustralyalı sürücüsü Lando Norris, Verstappen'in 6.109 saniye gerisinde ikinci oldu.

Norris'in takım arkadaşı Büyük Britanyalı Oscar Piastri​​​​​​​ ise liderin 12.956 saniye arkasında üçüncü sırayı elde etti.

Sezonun sekizinci yarışı Monako Grand Prix'si, 25 Mayıs'ta düzenlenecek.

Emilia-Romagna Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle oluştu:

Pilotlar

1. Oscar Piastri (Avustralya): 146 puan

2. Lando Norris (Büyük Britanya): 133

3. Max Verstappen (Hollanda): 124

4. George Russell (Büyük Britanya): 99

5. Charles Leclerc (Monako): 61

Takımlar

1. McLaren: 279

2. Mercedes: 147

3. Red Bull: 131

4. Ferrari: 114

5. Williams: 51

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