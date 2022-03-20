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Fethiye'de çıkan orman yangınında 5 dönüm alan zarar gördü

Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan yangında 5 dönüm ormanlık alan zarar gördü.

Ömer Kundakçı, Osman Akça   | 20.03.2022
Fethiye'de çıkan orman yangınında 5 dönüm alan zarar gördü Fotoğraf: Osman Akça/AA

Muğla

Göcek Mahallesi'nde yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle yayılan alevlere 3 ilk müdahale aracı, 22 araröz, 4 su ikmal aracı, 2 dozer, 2 treyler, 5 pikap ve yangın söndürme işçileriyle müdahale edildi.

Mahalle sakinleri de söndürme çalışmalarına destek verdi.

Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu kısa sürede söndürülen yangında, 5 dönüm ormanlık alan tahrip oldu.

Yanan alanda ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.

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