Doğu Karadeniz'de besicilerin yaylalara göçü sürüyor
Doğu Karadeniz'de besicilerin havaların ısınmaya başlamasıyla yaylalara göçü devam ediyor.
Trabzon
Trabzon'un Akçaabat ilçesine bağlı Derecik Mahallesi'nde yaşayan Bekir Çabuk ile oğlu Muharrem Çabuk'un da Salmankaş Yaylası'na doğru 5 günlük zorlu yolculuğu başladı.
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Mahallede düzenlenen küçük çaplı şenlikle başlayan göçte, yöre halkı ve diğer küçükbaş hayvan besicileri bir araya gelerek, hayvanlarını harmanladı.
Burada bir gece konaklayan besiciler, günün ilk ışıklarıyla "Bismillah" diyerek, yolculuğa başladı.
Muharrem Çabuk, Salmankaş Yaylası'na ulaşmak için yola çıktıklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:
"Yaylaya çıkan tüm arkadaşlarımın, dostlarımın yolları açık olsun. Rabbim kimsenin hayvanına zarar ziyan vermesin. Yaylamız hayırlı, bereketli olsun. Her sene olduğu gibi bu yıl da dostça, kardeşçe yola çıktık. Salmankaş'a kavuşmak için heyecanlıyız." diye konuştu.
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