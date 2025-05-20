Dolar
38.83
Euro
43.74
Altın
3,278.58
ETH/USDT
2,483.30
BTC/USDT
105,136.00
BIST 100
9,514.01
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tottenham Hotspur, UEFA Avrupa Ligi’nde Manchester United ile oynayacağı final maçı öncesi son antrenmanını San Mames Stadı’nda gerçekleştiriyor
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Türkiye-Azerbaycan ilişkilerini ileri taşımak için atılabilecek adımları ele aldık

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Siyasi Partiler ve Yasama Erki ile İlişkiler Başkanı Adalet Veliyev ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Harun Kutbe  | 20.05.2025 - Güncelleme : 20.05.2025
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Türkiye-Azerbaycan ilişkilerini ileri taşımak için atılabilecek adımları ele aldık Fotoğraf: Yasin Baturhan Ergin/AA

Ankara

Yılmaz, sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Görüşmemizde, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin ulaştığı kardeşlik ve müttefiklik düzeyini daha da ileri taşımak için atılabilecek somut adımları ve bölgesel gelişmeleri ele aldık. Samimi ve yapıcı yaklaşımları için Sayın Veliyev ve heyetine teşekkür ediyorum. Kardeş Azerbaycan ile 'tek millet, iki devlet' anlayışıyla sürdürdüğümüz güçlü işbirliğini karşılıklı güven ve kardeşlik temelinde derinleştirmeye devam edeceğiz."

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, 2025 yılı Atatürk Uluslararası Barış Ödülü verecek
Aksaray'da köpeklerin saldırısıyla yaralanan Bilinçli, sahipsiz hayvanların toplatılmasını istiyor
SOLOTÜRK Ordu'da gösteri uçuşu yaptı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Türkiye-Azerbaycan ilişkilerini ileri taşımak için atılabilecek adımları ele aldık
MİT Başkanı Kalın, Suriye'de Cumhurbaşkanı Şara ve heyetiyle görüştü

Benzer haberler

SOLOTÜRK Ordu'da gösteri uçuşu yaptı

SOLOTÜRK Ordu'da gösteri uçuşu yaptı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Türkiye-Azerbaycan ilişkilerini ileri taşımak için atılabilecek adımları ele aldık

Hatay Büyükşehir Belediyesi 150 memur alımı yapacak

Türkiye, dünyada en çok Mavi Bayrak plajına sahip 3. ülke oldu

Türkiye, dünyada en çok Mavi Bayrak plajına sahip 3. ülke oldu
Kurtulmuş, Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Siyasi Partiler ve Yasama Erki ile İlişkiler Başkanı Veliyev'i kabul etti

Kurtulmuş, Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Siyasi Partiler ve Yasama Erki ile İlişkiler Başkanı Veliyev'i kabul etti
Minguzzi cinayetinde kullanılan bıçakla ilgili tutuklu sanık hakkında takipsizlik kararı

Minguzzi cinayetinde kullanılan bıçakla ilgili tutuklu sanık hakkında takipsizlik kararı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet