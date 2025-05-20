Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Türkiye-Azerbaycan ilişkilerini ileri taşımak için atılabilecek adımları ele aldık
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Siyasi Partiler ve Yasama Erki ile İlişkiler Başkanı Adalet Veliyev ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.
Ankara
Yılmaz, sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Görüşmemizde, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin ulaştığı kardeşlik ve müttefiklik düzeyini daha da ileri taşımak için atılabilecek somut adımları ve bölgesel gelişmeleri ele aldık. Samimi ve yapıcı yaklaşımları için Sayın Veliyev ve heyetine teşekkür ediyorum. Kardeş Azerbaycan ile 'tek millet, iki devlet' anlayışıyla sürdürdüğümüz güçlü işbirliğini karşılıklı güven ve kardeşlik temelinde derinleştirmeye devam edeceğiz."
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde, Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Siyasi Partiler ve Yasama Erki İle İlişkiler Başkanı Sayın Adalet Veliyev ve beraberindeki heyeti ağırladık.— Cevdet Yılmaz (@_cevdetyilmaz) May 20, 2025
Görüşmemizde, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin ulaştığı kardeşlik ve müttefiklik düzeyini daha da… pic.twitter.com/YjN6x7Mynf
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