Dolar
41.14
Euro
48.08
Altın
3,448.10
ETH/USDT
4,394.70
BTC/USDT
108,556.00
BIST 100
11,288.05
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TEKNOFEST Mavi Vatan, İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda üçüncü gün etkinlikleriyle devam ediyor.
logo
Gündem

Emine Erdoğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Orhan Onur Gemici  | 30.08.2025 - Güncelleme : 30.08.2025
Emine Erdoğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.

Emine Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla NSosyal hesabından paylaştığı mesajında, "İstiklal mücadelemizi şan ve şerefle taçlandıran 30 Ağustos Zafer Bayramı'mızın 103'üncü yılı kutlu olsun. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Denizli'de çıkan orman yangınına müdahale sürüyor
Deprem bölgesindeki Kızılay kütüphanelerinde sınava hazırlanan öğrencilerden 504'ü üniversiteli oldu
Osmangazi Köprüsü'nün altından 64 metre ve üzeri deniz araçları geçemeyecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti
Emine Erdoğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Benzer haberler

TEKNOFEST Mavi Vatan'ın üçüncü gününde 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu yaşanıyor

TEKNOFEST Mavi Vatan'ın üçüncü gününde 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu yaşanıyor

Emine Erdoğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 30 Ağustos milletimizin yeniden dirilişinin ve ebedi istiklalinin tescilidir

MSB'den 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü için özel video klip

MSB'den 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü için özel video klip
30 Ağustos Zafer Bayramı kutlanıyor

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlanıyor
Büyük Taarruz'un zaferle taçlanan destanı: 30 Ağustos

Büyük Taarruz'un zaferle taçlanan destanı: 30 Ağustos
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet