Dolar
41.14
Euro
48.08
Altın
3,448.10
ETH/USDT
4,394.70
BTC/USDT
108,592.00
BIST 100
11,288.05
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TEKNOFEST Mavi Vatan, İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda üçüncü gün etkinlikleriyle devam ediyor.
logo
Teknoloji, TEKNOFEST

TEKNOFEST Mavi Vatan'ın üçüncü gününde 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu yaşanıyor

Milli Teknoloji Hamlesi vizyonunun denizlerdeki yansıması olan ve TEKNOFEST 2025 kapsamında düzenlenen "TEKNOFEST Mavi Vatan"da üçüncü gün etkinlikleri başladı.

Abdulkadir Günyol  | 30.08.2025 - Güncelleme : 30.08.2025
TEKNOFEST Mavi Vatan'ın üçüncü gününde 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu yaşanıyor Fotoğraf: Ağıt Erdi Ulukaya/AA

İstanbul

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) yürütücülüğünde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı işbirliğiyle gerçekleştirilen "TEKNOFEST Mavi Vatan", İstanbul Tersanesi Komutanlığında devam ediyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

"TEKNOFEST Mavi Vatan" etkinliğinin üçüncü gününde 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu yaşanıyor. Hem Zafer Bayramı'nı kutlamak hem de etkinlik alanında yer alan gemileri ve Türk savunma sanayisi ürünlerini yerinde görmek isteyen vatandaşlar İstanbul Tersanesi Komutanlığına akın etti.

Ellerinde Türk Bayrağı olan pek çok vatandaş, Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu'yu ziyaret edebilmek için uzun kuyruklar oluşturdu.

TCG Anadolu'nun yanı sıra TCG İstanbul, TCG Burgazada, TCG Oruçreis, TCG Nusret, TCG Sakarya ve TCG Hızırreis gibi Türk donanmasının öne çıkan gemileri de etkinlik alanında büyük ilgi görüyor.

Denizcilik ve su altı teknolojilerine odaklanacak etkinlikte, İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması, Su Altı Roket Yarışması ve İnsansız Deniz Aracı Yarışması ziyaretçilere farklı bir deneyim sunuyor.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Denizli'de çıkan orman yangınına müdahale sürüyor
Deprem bölgesindeki Kızılay kütüphanelerinde sınava hazırlanan öğrencilerden 504'ü üniversiteli oldu
Osmangazi Köprüsü'nün altından 64 metre ve üzeri deniz araçları geçemeyecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti
Emine Erdoğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Benzer haberler

TEKNOFEST Mavi Vatan Fotoğraf Yarışması sonuçları açıklandı

TEKNOFEST Mavi Vatan Fotoğraf Yarışması sonuçları açıklandı

TEKNOFEST Mavi Vatan'ın üçüncü gününde 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu yaşanıyor

Emine Erdoğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 30 Ağustos milletimizin yeniden dirilişinin ve ebedi istiklalinin tescilidir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 30 Ağustos milletimizin yeniden dirilişinin ve ebedi istiklalinin tescilidir
MSB'den 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü için özel video klip

MSB'den 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü için özel video klip
30 Ağustos Zafer Bayramı kutlanıyor

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlanıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet