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Ekonomi

Türkiye hamsi ihracatından 4 ayda 4,7 milyon dolar kazandı

Türkiye'den ocak-nisan döneminde yapılan hamsi ihracatı 4 milyon 738 bin 385 dolara ulaştı.

Meltem Yılmaz Karakurum  | 18.05.2025 - Güncelleme : 18.05.2025
Türkiye hamsi ihracatından 4 ayda 4,7 milyon dolar kazandı

Trabzon

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, AA muhabirine, Türkiye'den bu yılın ilk 4 ayında 1385 ton hamsi ihraç edildiğini söyledi.

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Söz konusu ihracattan da 4 milyon 738 bin 385 dolar kazanç sağlandığını dile getiren Gürdoğan, bu dönemde 18 ülkeye hamsi dış satımı yapıldığını ifade etti.

Gürdoğan, Türkiye'nin 4 aylık hamsi ihracatında Belçika'nın ilk sırada yer aldığına dikkati çekerek, Belçika'ya yapılan hamsi dış satımının geçen yılın aynı dönemine oranla miktarda yüzde 28, değerde de yüzde 37 arttığını vurguladı.

Ülkeden Belçika'ya geçen yılın ocak-nisan döneminde 148 ton karşılığı 1 milyon 161 bin 406 dolarlık hamsi dış satımı yapıldığını anımsatan Gürdoğan, söz konusu ihracatın bu yılın aynı döneminde ise 189 ton karşılığı 1 milyon 589 bin 543 dolara ulaştığını kaydetti.

Gürdoğan, Belçika'yı 1 milyon 37 bin 468 dolarla Fransa ve 723 bin 73 dolarla Almanya'nın takip ettiğini, hamsi ihracatında pazar çeşitliliğini ve ihracat potansiyeli artırmak için çalıştıklarını belirtti.

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