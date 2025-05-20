Minguzzi cinayetinde kullanılan bıçakla ilgili tutuklu sanık hakkında takipsizlik kararı
Kadıköy'de 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin tutuklu yargılanan çocuk sanık B.B'nin cinayette kullandığı bıçakla ilgili açılan soruşturmada takipsizlik kararı verildi.
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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen kararda, B.B. hakkında "bıçak veya diğer aletleri izinsiz olarak satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan soruşturma açıldığı, bıçakla ilgili kriminal inceleme yapıldığı aktarıldı.
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Bıçağın sahip olduğu özellikleri bakımından Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'da belirtilen yasak niteliğini taşıyan bıçaklardan olmadığı kaydedildi.
Kararda, gelen rapora göre suçun yasal unsurları oluşmadığı vurgulanarak, kovuşturmaya yer olmadığı bildirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.