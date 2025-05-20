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Minguzzi cinayetinde kullanılan bıçakla ilgili tutuklu sanık hakkında takipsizlik kararı

Kadıköy'de 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin tutuklu yargılanan çocuk sanık B.B'nin cinayette kullandığı bıçakla ilgili açılan soruşturmada takipsizlik kararı verildi.

Büşra Alakoyun  | 20.05.2025 - Güncelleme : 20.05.2025
Minguzzi cinayetinde kullanılan bıçakla ilgili tutuklu sanık hakkında takipsizlik kararı

İstanbul

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen kararda, B.B. hakkında "bıçak veya diğer aletleri izinsiz olarak satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan soruşturma açıldığı, bıçakla ilgili kriminal inceleme yapıldığı aktarıldı.

İstanbul Bölge Kriminal

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Laboratuvarı Müdürlüğü'nce hazırlanan raporda, bıçağın 10.3 santimetre uzunluğunda, tek ağızlı, sivri uçlu, oluksuz, sırtı küt ve yeşil plastik kabzalı olduğu belirtildi.

Bıçağın sahip olduğu özellikleri bakımından Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'da belirtilen yasak niteliğini taşıyan bıçaklardan olmadığı kaydedildi.

Kararda, gelen rapora göre suçun yasal unsurları oluşmadığı vurgulanarak, kovuşturmaya yer olmadığı bildirildi.

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Minguzzi cinayetinde kullanılan bıçakla ilgili tutuklu sanık hakkında takipsizlik kararı

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