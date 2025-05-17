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Spor

Down sendromlu milli basketbolcunun hayali antrenörü ile aynı takımda görev almak

Down Sendromlular Basketbol Milli Takımı'nın 23 yaşındaki oyuncusu Eren Yılmaz, spordaki başarısını antrenörlükte de göstermek istiyor.

Duyğu Avunduk  | 17.05.2025 - Güncelleme : 17.05.2025
Down sendromlu milli basketbolcunun hayali antrenörü ile aynı takımda görev almak Fotoğraf: Duyğu Avunduk/AA

Trabzon

Trabzon'un Sürmene ilçesindeki milli takım kampına katılan Eren, günde çift antrenmanla 15-21 Haziran tarihlerinde İtalya'da düzenlenecek Down Sendromlu Sporcular Avrupa Basketbol Şampiyonası'na hazırlanıyor.

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İzmir'de yaşayan ailesinin desteğiyle 15 yaşında basketbola başlayan Eren Yılmaz, 6 yıl önce milli formayı giymeye hak kazandı.

Spordaki başarısını eğitimde de gösteren Eren, Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü'ne 2021'de kaydoldu.

Genç basketbolcu, profesyonel spor hayatının ardından antrenör olmayı hedefliyor.

"Okumak güzel bir şey, ben çok mutluyum"

Milli takım oyuncusu Eren Yılmaz, AA muhabirine, Down Sendromlular Basketbol Milli Takımı'na seçildiği için mutlu olduğunu söyledi.

Hayatında her zaman sporun var olduğunu belirten Eren, hocalarının desteğiyle de iyi yerlere geldiğini ifade etti.

Milli sporcu kontenjanından girdiği üniversitede Antrenörlük Bölümü son sınıfta eğitimini sürdürdüğünü dile getiren Eren, "Okumak güzel bir şey, ben çok mutluyum." dedi.

Eren Yılmaz, üniversiteye başladığında çok heyecanlandığını anlatarak, "Atmosfer nasıl olacak diye çok mutluydum. Ege Üniversitesi'ne girmek bir başarıdır gerçekten." diye konuştu.

Üniversiteden bu sene mezun olacağını aktaran Eren, "Artık son sınıfım, bitiriyorum. Anneme babama da söyledim 'Ben bu okulu okuyacağım' diye. Antrenörlük belgemi alıp, başantrenörümüz Ufuk Bulut hocamla beraber çalışacağım." ifadelerini kullandı.

Eren Yılmaz, haziranda düzenlenecek müsabakada finale kalmak için çalıştıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Rakibimizin İtalya olmasını istiyorum. İtalya'yı yenmek için bize uyku yok, 'Yeni gelmedik, geri geldik' diyebilirim. Azimle sıkı çalışıyoruz, harikayız, mental olarak iyiyiz. Emeğimizi daha üst kata çıkarıyoruz."

"Bize ne mutlu ki böyle bir oyuncuya sahibiz"

Down Sendromlular Basketbol Milli Takımı Antrenörü Bülent Ercan ise Eren Yılmaz'ın kendileri için çok değerli bir oyuncu olduğunu belirterek, "Çok becerikli ve yetenekli. Zeka olarak çok üstün yetenekleri olan bir çocuk." dedi.

Ercan, milli sporcuyu gelecekte antrenör olarak görmek istediklerinin altını çizerek, "Özel çocuklarla, özel antrenör olarak ilgilenerek onlara çok fazla faydasının olacağını biliyoruz. Bize ne mutlu ki böyle bir oyuncuya sahibiz." diye konuştu.

Bülent Ercan, özel gereksinimli bireylerle çalışmanın mutluluğunu yaşadıklarını da sözlerine ekledi.

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