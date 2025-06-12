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Tokat'ta ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Tokat'ın Niksar ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Ekber Türkoğlu, Ahmet Can Korkmaz  | 12.06.2025 - Güncelleme : 12.06.2025
Tokat'ta ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor Fotoğraf: Ahmet Can Korkmaz/AA

Tokat

Bahçelievler Mahallesi'nde ormanlık alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve Niksar Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Hızla bölgeye ulaşan ekipler, vatandaşların desteğiyle yangını söndürmeye çalışıyor.

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