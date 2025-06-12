Tokat'ta ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Tokat'ın Niksar ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.
Tokat
Bahçelievler Mahallesi'nde ormanlık alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
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İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve Niksar Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Hızla bölgeye ulaşan ekipler, vatandaşların desteğiyle yangını söndürmeye çalışıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.