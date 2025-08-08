Dolar
logo
Gündem

Marmaris'te yanan ormanlık alanlar yeniden yeşeriyor

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 2021 ve 2022'de çıkan orman yangınlarında zarar gören alanlar, doğal ve suni gençleştirme, tohum ekimi ve fidan dikimi çalışmalarıyla yeniden yeşermeye başladı.

Durmuş Genç  | 08.08.2025 - Güncelleme : 08.08.2025
Marmaris'te yanan ormanlık alanlar yeniden yeşeriyor Fotoğraf: Durmuş Genç / AA

Muğla

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 2021 ve 2022'de çıkan yangınlarda zarar gören ormanlık alanlar, ekiplerin yoğun çalışmasıyla yeniden yeşeriyor.

Armutalan Mahallesi Siteler mevkisinde 29 Temmuz 2021'de başlayan ve birçok noktada etkili olan yangının üzerinden 4 yıl geçti.

Yangın söndürme işçisi Görkem Hasdemir ve gönüllü Şahin Akdemir'in hayatını kaybettiği, 9 bin 52 hektarlık alanın zarar gördüğü yangın sonrası bölgede rehabilitasyon çalışması yapıldı.

Hasdemir ve Akdemir anısına, İçmeler Mahallesi'nde hatıra ormanı oluşturuldu.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince de bölgenin yeniden yeşillendirilmesi için hummalı çalışma yürütüldü. Yanan alanlar temizlenerek, ağaçlandırma çalışmaları tamamlandı.

Fidan dikilen alanlar, yeşermeye devam ediyor.

Bördübet'te yanan alanlar da yeşeriyor

Bördübet Küfre Koyu'nda 21 Haziran 2022'de kundaklama sonucu çıkan yangın ise 25 Haziran'da tamamen kontrol altına alınabildi. Dört gün devam eden yangında 4 bin 392 hektar alan zarar gördü.

Yanan ağaçların sahalardan alınmasının ardından, ağaçlandırma ve silvikültürel (orman yetiştirme) çalışmalarının yapıldığı aşamaya geçildi.

Yanan 4 bin 392 hektar alanın 930 hektarlık bölümünde doğal, 2 bin 630 hektarlık bölümünde suni gençleştirme (arazi hazırlığı yapılarak tohum serpme yöntemi) yöntemi uygulandı. 600 hektarlık bölümde fidan dikimi yapılırken, aşırı kayalık ve eğimli arazi yapısına sahip 232 hektarlık kısımda ise tohum takviyesi gerçekleştirildi.

Bölgede dikilen fidanların boyu yer yer 60 santimetreyi aştı.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla yeşeren alanlar, AA ekibi tarafından dron ile görüntülendi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
