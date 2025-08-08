ABD'nin California eyaletinde çıkan yangınlar nedeniyle 2 bin 700'den fazla kişi tahliye edildi
ABD'nin California eyaletinde çıkan yangınlar nedeniyle 2 bin 700'den fazla kişinin tahliye edildiği bildirildi.
İstanbul
California Ormancılık ve Yangından Koruma Dairesinin verilerine göre, eyaletin Los Angeles ve Ventura bölgesinde dün çıkan ve yaklaşık 20 kilometrekarelik alanı etkileyen "kanyon" yangınını kontrol altına almaya yönelik çalışmalar devam ediyor.
- Los Angeles'ta ocakta başlayan yangınlarda dolaylı olarak 440 kişinin öldüğü öngörülüyor
- Yunanistan'da orman yangınları nedeniyle bazı yerleşim alanları boşaltıldı
Yangına, söndürme uçakları ve helikopterlerin yanı sıra 400'den fazla itfaiye personeliyle müdahale ediliyor.
Hızla yayılan alevler nedeniyle 2 bin 700'den fazla kişinin tahliye edildiğini belirten yetkililer, 14 bin kişi ve 5 bin yapının da tahliye riskiyle karşı karşıya olduğunu aktardı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Eyaletin Santa Barbara ve San Luis Obispo bölgelerinde 1 Ağustos'ta çıkan "Gifford" yangını ise yaklaşık 400 kilometrelik bir alana yayılırken, yangının henüz yalnızca yüzde 15'i kontrol altına alınabildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.