Dünya

ABD'nin California eyaletinde çıkan yangınlar nedeniyle 2 bin 700'den fazla kişi tahliye edildi

ABD'nin California eyaletinde çıkan yangınlar nedeniyle 2 bin 700'den fazla kişinin tahliye edildiği bildirildi.

Sercan İrkin  | 08.08.2025 - Güncelleme : 08.08.2025
ABD'nin California eyaletinde çıkan yangınlar nedeniyle 2 bin 700'den fazla kişi tahliye edildi

İstanbul

California Ormancılık ve Yangından Koruma Dairesinin verilerine göre, eyaletin Los Angeles ve Ventura bölgesinde dün çıkan ve yaklaşık 20 kilometrekarelik alanı etkileyen "kanyon" yangınını kontrol altına almaya yönelik çalışmalar devam ediyor.

Yangına, söndürme uçakları ve helikopterlerin yanı sıra 400'den fazla itfaiye personeliyle müdahale ediliyor.

Hızla yayılan alevler nedeniyle 2 bin 700'den fazla kişinin tahliye edildiğini belirten yetkililer, 14 bin kişi ve 5 bin yapının da tahliye riskiyle karşı karşıya olduğunu aktardı.

Eyaletin Santa Barbara ve San Luis Obispo bölgelerinde 1 Ağustos'ta çıkan "Gifford" yangını ise yaklaşık 400 kilometrelik bir alana yayılırken, yangının henüz yalnızca yüzde 15'i kontrol altına alınabildi.

