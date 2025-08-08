Yunanistan'da orman yangınları nedeniyle bazı yerleşim alanları boşaltıldı
Yunanistan’ın Kefalonya Adası ve başkent Atina yakınlarındaki Keratea'da çıkan orman yangınları nedeniyle bazı yerleşim alanları tahliye edildi.
Yunanistan İtfaiye Teşkilatının açıklamasına göre, Kefalonya Adası'nda sabah saatlerinde Karavados ile Peratata arasında tarım ve ormanlık alanda başlayan yangın, şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla yayılarak yerleşim alanlarını tehdit etti. Bölgedeki 3 köy boşaltıldı.
Yangına 40 itfaiyeci, 3 yaya tim, 12 itfaiye aracı, gönüllüler, 7 uçak ve 3 helikopterle müdahale ediliyor.
Öte yandan, Atina yakınlarındaki Keratea'da çıkan orman yangını nedeniyle de bazı yerleşim yerlerinin tahliye edildiği bildirildi.
Yetkililer, her iki bölgede de vatandaşlara güvenlikleri için tahliye talimatlarına uymaları çağrısında bulundu.