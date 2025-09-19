Dolar
logo
Dünya

Yunanistan'dan Küresel Sumud Filosu'na katılan 6 tekne yolculuklarına devam ediyor

Yunanistan'dan Küresel Sumud Filosu'na katılan altı tekne, Gazze'ye insani yardım ulaştırma hedefiyle yolculuklarına devam ediyor.

Ayhan Mehmet  | 19.09.2025 - Güncelleme : 19.09.2025
Yunanistan'dan Küresel Sumud Filosu'na katılan 6 tekne yolculuklarına devam ediyor Fotoğraf: Niccolo Celesti/AA

Gümülcine

Efimerida ton Syntakton gazetesinin haberine göre, tamamen gönüllülerden oluşan 46 kişilik ekip, İsrail'in uyguladığı ablukayı kırarak Gazze'ye insani yardım ulaştırmayı amaçlıyor.

Haberde, Yunanistan'dan hareket eden "Oksigono", "Vangelis Pissias", "Pavlos Fyssas", "Ahed Tamimi", "Free Willy" ve "İlektra" isimli teknelerin Yunanistan'ın Milos Adası'na ulaştığı ve burada uluslararası filonun diğer unsurlarını beklemeye başladığı belirtildi.

Gazete, teknelerin, İtalya'nın Sicilya Adası'nda bulunan uluslararası filoyla buluşmalarının ardından Akdeniz'de birlikte seyredeceklerini ve Gazze'ye ulaşmayı hedeflediklerini yazdı.

