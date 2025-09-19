Yunanistan'dan Küresel Sumud Filosu'na katılan 6 tekne yolculuklarına devam ediyor
Yunanistan'dan Küresel Sumud Filosu'na katılan altı tekne, Gazze'ye insani yardım ulaştırma hedefiyle yolculuklarına devam ediyor.
Gümülcine
Efimerida ton Syntakton gazetesinin haberine göre, tamamen gönüllülerden oluşan 46 kişilik ekip, İsrail'in uyguladığı ablukayı kırarak Gazze'ye insani yardım ulaştırmayı amaçlıyor.
Haberde, Yunanistan'dan hareket eden "Oksigono", "Vangelis Pissias", "Pavlos Fyssas", "Ahed Tamimi", "Free Willy" ve "İlektra" isimli teknelerin Yunanistan'ın Milos Adası'na ulaştığı ve burada uluslararası filonun diğer unsurlarını beklemeye başladığı belirtildi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Gazete, teknelerin, İtalya'nın Sicilya Adası'nda bulunan uluslararası filoyla buluşmalarının ardından Akdeniz'de birlikte seyredeceklerini ve Gazze'ye ulaşmayı hedeflediklerini yazdı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.