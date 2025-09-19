Dolar
41.38
Euro
48.62
Altın
3,668.17
ETH/USDT
4,486.20
BTC/USDT
115,846.00
BIST 100
11,294.48
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TEKNOFEST üçüncü gün etkinlikleriyle devam ediyor
logo
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

İsrail, Ürdün üzerinden Gazze'ye giden yardımları durdurma kararı aldı

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in, Kral Hüseyin (Allenby) Köprüsü yakınlarında 2 askerin öldüğü dünkü saldırı nedeniyle Ürdün'den Gazze'ye yardım geçişinin durdurulmasını emrettiği belirtildi.

Abdel Ra'ouf D. A. R. Arnaout, Gülşen Topçu  | 19.09.2025 - Güncelleme : 19.09.2025
İsrail, Ürdün üzerinden Gazze'ye giden yardımları durdurma kararı aldı Fotoğraf: Mostafa Alkharouf/AA

Kudüs

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Zamir'in, Batı Şeria ile Ürdün arasındaki Kral Hüseyin (Allenby) Köprüsü'nde incelemelerde bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada, Genelkurmay Başkanı Zamir'in, "saldırıyla ilgili soruşturma tamamlanıncaya ve gerekli ders çıkarılıncaya kadar yardım konvoylarının girişinin durdurulması emri verdiği" ifade edildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Zamir'in, bölgede inceleme yaptığı sırada şu ifadeleri kullandığı aktarıldı:

"Dün burada 2 askerimiz öldü. Bu tehlikeli ve korkunç bir olay. Bunu derinlemesine soruşturmamız ve ders çıkarmamız gerekiyor. Bayram dönemi (gelecek hafta Roş Aşana Bayramı ile başlayıp Yom Kippur ve Sukkot ile devam edecek) arifesindeyiz. Bu, sürekli tetikte olmamız gereken bir dönem."

Batı Şeria ile Ürdün arasında, İsrail işgali altındaki sınır geçişi Kral Hüseyin Köprüsü'nde (Allenby) dün düzenlenen silahlı saldırıda 2 İsrail askerinin öldüğü bildirilmişti.

İsrail basını, saldırıyı gerçekleştiren kişinin çatışmada öldüğünü yazmıştı.

Saldırganın Ürdün vatandaşı olduğu ve Gazze'ye yardım taşıyan tırlardan birinin sürücüsü olarak görevlendirildiği iddia edilmişti.

İsrail Genelkurmay Başkanı Zamir'in siyasi kademeye Ürdün'den yardım geçişinin askıya alınmasını tavsiye ettiği aktarılmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Prof. Dr. Erhan Afyoncu, Netanyahu'nun "Siloam Kitabesi" açıklamalarına ilişkin konuştu
Emine Erdoğan, Gazze'deki çocukların eğitim hakkından mahrum bırakılmaması için hazırlanan ortak bildiriyi imzaladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm dünyada artık Türk savunma sanayiinin hamleleri konuşuluyor
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran'dan "Gaziler Günü" paylaşımı
DOSYA: Türkiye’de motosiklet gerçeği

Benzer haberler

İsrail'in Gazze'de dayattığı açlık hamile kadınlarda düşük ve prematüre bebeklerde ölümlere yol açıyor

İsrail'in Gazze'de dayattığı açlık hamile kadınlarda düşük ve prematüre bebeklerde ölümlere yol açıyor

İsrail, Ürdün üzerinden Gazze'ye giden yardımları durdurma kararı aldı

İsrail, Batı Şeria ile Ürdün arasındaki Kerame Sınır Kapısı'nı iki gündür kapalı tutuyor

Yunanistan'dan Küresel Sumud Filosu'na katılan 6 tekne yolculuklarına devam ediyor

Yunanistan'dan Küresel Sumud Filosu'na katılan 6 tekne yolculuklarına devam ediyor
Emine Erdoğan, Gazze'deki çocukların eğitim hakkından mahrum bırakılmaması için hazırlanan ortak bildiriyi imzaladı

Emine Erdoğan, Gazze'deki çocukların eğitim hakkından mahrum bırakılmaması için hazırlanan ortak bildiriyi imzaladı
İsrail'den Mescid-i Aksa hatibi Şeyh Muhammed Serendah'a Aksa'ya giriş yasağı

İsrail'den Mescid-i Aksa hatibi Şeyh Muhammed Serendah'a Aksa'ya giriş yasağı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet