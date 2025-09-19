Dolar
TEKNOFEST üçüncü gün etkinlikleriyle devam ediyor
logo
Dünya

İsrail, Batı Şeria ile Ürdün arasındaki Kerame Sınır Kapısı'nı iki gündür kapalı tutuyor

İsrail'in, işgal altındaki Batı Şeria ile Ürdün arasındaki El-Kerame Sınır Kapısı'nı dünden bu yana çift yönlü olarak kapalı tuttuğu bildirildi.

Qais Omar Darwesh Omar, Abderrahim Benali, Ömer Erdem  | 19.09.2025 - Güncelleme : 19.09.2025
İsrail, Batı Şeria ile Ürdün arasındaki Kerame Sınır Kapısı'nı iki gündür kapalı tutuyor Fotoğraf: Issam Rimawi/AA

Ramallah

Filistin Sınır Kapıları İdaresinden yapılan açıklamada, İsrail makamlarının kapıyı kapattığı ve gelen araçları Eriha'ya geri çevirdiği belirtildi.

İsrail basını, Kerame Sınır Kapısı'nın yanı sıra Ürdün Vadisi'ndeki bazı geçiş noktalarının da süresiz kapatıldığını yazdı.

İsrail devlet televizyonu ise Başbakan Binyamin Netanyahu'nun dün 2 askerin öldüğü saldırıdan Ürdün'ü sorumlu tuttuğunu ve Tel Aviv yönetiminin Ürdün üzerinden Gazze'ye insani yardım girişini durdurduğunu kaydetti.

Batı Şeria ile Ürdün arasında, İsrail işgali altındaki sınır geçişi Kral Hüseyin Köprüsü'nde (Allenby Sınır Kapısı) dün düzenlenen silahlı saldırıda 2 İsrail askerinin öldüğü bildirilmişti.

İsrail basını, saldırıyı gerçekleştiren kişinin ise çatışmada öldüğünü yazmıştı.

Saldırganın Ürdün vatandaşı olduğu ve Gazze'ye yardım taşıyan tırlardan birinin sürücüsü olarak görevlendirildiği iddia edilmişti.

Prof. Dr. Erhan Afyoncu, Netanyahu'nun "Siloam Kitabesi" açıklamalarına ilişkin konuştu
Emine Erdoğan, Gazze'deki çocukların eğitim hakkından mahrum bırakılmaması için hazırlanan ortak bildiriyi imzaladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm dünyada artık Türk savunma sanayiinin hamleleri konuşuluyor
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran'dan "Gaziler Günü" paylaşımı
DOSYA: Türkiye’de motosiklet gerçeği

İsrail'in Gazze'de dayattığı açlık hamile kadınlarda düşük ve prematüre bebeklerde ölümlere yol açıyor

İsrail, Ürdün üzerinden Gazze'ye giden yardımları durdurma kararı aldı

İsrail'den Mescid-i Aksa hatibi Şeyh Muhammed Serendah'a Aksa'ya giriş yasağı

Lübnan Başbakan Yardımcısı Mitri: İsrail tüm anlaşmaları ve uluslararası hukuku hiçe sayıyor

İsrail ordusunun Gazze'deki kara saldırıları nerelere ulaştı?

