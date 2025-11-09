Dolar
42.21
Euro
48.90
Altın
4,001.38
ETH/USDT
3,484.20
BTC/USDT
103,243.00
BIST 100
10,924.53
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Hamas, 2014'te esir aldığı İsrailli askerin cesedini Kızılhaç'a teslim etti

Hamas, Gazze’de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında, 2014'te esir alınan İsrailli asker Hadar Goldin'e ait olduğu bildirilen ceset kalıntılarını Uluslararası Kızılhaç Örgütü (ICRC) heyetine teslim etti.

Burak Dağ  | 09.11.2025 - Güncelleme : 09.11.2025
Hamas, 2014'te esir aldığı İsrailli askerin cesedini Kızılhaç'a teslim etti Fotoğraf: Abed Rahim Khatib/AA

Kudüs

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Kızılhaç'ın İsrailli esirin cesedinin bulunduğu tabutu Gazze Şeridi'nden aldığı belirtildi.

Kızılhaç heyetinin, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarından teslim aldığı, İsrailli esir asker Hadar Goldin'e ait olduğu belirtilen tabutu, İsrail ordusuna ulaştırması bekleniyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İsrail ordusu, cesedi teslim aldıktan sonra kimlik tespiti için adli tıp merkezine götürecek.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarından gün içinde yapılan açıklamaya göre, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında esir asker Hadar Goldin'in cesedinin Refah kentindeki Yebna Mülteci Kampında olduğu tespit edilmişti.

Hadar Goldin, 2014'te İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sırasında İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından esir alınmıştı.

İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonu, Genelkurmay Başkanı Korgeneral Eyal Zamir'in, esir Goldin'in cesedinin teslim edilmesi halinde hükümet yetkililerine, İsrail işgalindeki Refah kentinde mahsur kalan 200 Hamas mensubunun güvenli geçişine izin verilmesini önerdiğini aktarmıştı.

Ancak söz konusu öneriye Başbakan Binyamin Netanyahu'nun karşı çıktığı bildirilmişti.

Goldin'in cesedinin bulunmasıyla Refah'ta mahsur kalan Hamas mensuplarının güvenli bölgelere geçişine izni verilip verilmeyeceği henüz netleşmedi.

İsrail: Hamas’ın Kızılhaç’a verdiği, 2014’te esir alınan Goldin’e ait cesedi teslim aldık

İsrail, Hamas'ın Uluslararası Kızılhaç Örgütü (ICRC) ekiplerine verdiği, 2014'te esir alınan asker Hadar Goldin'e ait cesedi teslim aldığını duyurdu.

Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Kızılhaç'ın esirin cenazesine ait tabutu, İsrail ordusuna ulaştırdığı belirtildi.

Ordu tarafından teslim alınan İsrailli esirin cesedinin, kimlik tespiti için Ulusal Adli Tıp Enstitüsüne götürüleceği aktarıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan, "ağaçlandırma seferberliği" çağrısı
Her yeni doğan bebek ve yeni evli çift adına bir fidan
Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
2026 Yılı Hac Protokolü Cidde'de imzalandı
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: 10 Kasım, Cumhuriyeti sonsuza dek yaşatma kararlılığımızı yinelediğimiz gündür

Benzer haberler

Hamas, 2014'te esir aldığı İsrailli askerin cesedini Kızılhaç'a teslim etti

Hamas, 2014'te esir aldığı İsrailli askerin cesedini Kızılhaç'a teslim etti

İsrail’in "Cilad" kampındaki Filistinli tutuklular felaket koşullarda yaşıyor

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 69 bin 176’ya yükseldi

İsrailli uzmanlar, Netanyahu'nun Gazze ateşkesinde Trump ile aşırı sağcı ortakları arasında sıkıştığı görüşünde

İsrailli uzmanlar, Netanyahu'nun Gazze ateşkesinde Trump ile aşırı sağcı ortakları arasında sıkıştığı görüşünde
Gazze'de Sarı Hat yakınındaki Filistinliler, yaşamla ölüm arasında bir çizgide yaşıyor

Gazze'de Sarı Hat yakınındaki Filistinliler, yaşamla ölüm arasında bir çizgide yaşıyor
İrlanda Futbol Federasyonu, İsrail'in futboldan men edilmesi için UEFA'ya başvuracak

İrlanda Futbol Federasyonu, İsrail'in futboldan men edilmesi için UEFA'ya başvuracak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet