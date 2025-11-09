Dolar
Dünya, İsrail'in Gazze saldırıları

İsrail devlet televizyonu, Witkoff ve Kushner'in yarın İsrail'i ziyaret etmesinin beklendiğini aktardı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile damadı Jared Kushner'in yarın İsrail'e gelmesinin beklendiği bildirildi.

Burak Dağ  | 09.11.2025 - Güncelleme : 09.11.2025
İsrail devlet televizyonu, Witkoff ve Kushner'in yarın İsrail'i ziyaret etmesinin beklendiğini aktardı

Kudüs

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Witkoff ile Kushner üç haftadan kısa bir süre içinde İsrail'e ikinci kez ziyaret gerçekleştirmiş olacak. İkili son olarak 20 Ekim'de Gazze'de varılan ateşkesi görüşmek üzere İsrail'i ziyaret etmişti.

Witkoff ve Kushner'in olası ziyaretine ilişkin ABD ile İsrail yönetimlerinden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Başbakan Binyamin Netanyahu’nun ise yapacağı acil görüşmeler nedeniyle yarın görülecek yolsuzluk davası duruşmasının iptalini talep ettiği aktarıldı.

ABD’den İsrail'e mahsur kalan 200 Hamas mensubuna güven geçiş sağlanması baskısı

Olası ziyaret, 2014’te Gazze’de esir alınan İsrailli asker Hadar Goldin’in cesedinin teslim edilmesi karşılığında İsrail işgali altındaki Refah kentinde mahsur kalan 200 Hamas mensubuna güvenli geçişine izin verilmesi tartışmalarının sürdüğü bir dönemde gerçekleşecek.

İsrail basını ise Washington yönetiminin Başbakan Netanyahu’ya mahsur kalan 200 Hamas mensubunun güvenli geçişine izin vermesi için baskı yaptığını ancak Netanyahu’nun buna karşı çıktığını aktardı.

Washington yönetiminin güvenli geçişi, Hamas’ın silahsızlandırılmasını da kapsayan Trump'ın 20 maddelik Gazze planının pilot uygulaması olarak gördüğü de kaydedildi.

Hamas, Goldin’in cesedini Kızılhaç aracılığıyla İsrail’e teslim etmişti

Hamas, 2014'te esir alınan İsrailli asker Hadar Goldin'e ait olduğu bildirilen ceset kalıntılarını Uluslararası Kızılhaç Örgütü (ICRC) heyetine gün içinde teslim etmişti.

İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonu, Genelkurmay Başkanı Korgeneral Eyal Zamir'in, esir Goldin'in cesedinin teslim edilmesi karşılığında hükümet yetkililerine, İsrail işgalindeki Refah kentinde mahsur kalan 200 Hamas mensubunun güvenli geçişine izin verilmesini önerdiğini aktarmıştı.

Ancak söz konusu öneriye Başbakan Binyamin Netanyahu'nun karşı çıktığı bildirilmişti.

Goldin'in cesedinin bulunmasıyla Refah'ta mahsur kalan Hamas mensuplarının güvenli bölgelere geçişine izni verilip verilmeyeceği henüz netleşmedi.

Hadar Goldin, 2014'te İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sırasında İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından esir alınmıştı.

