Dolar
42.21
Euro
48.90
Altın
4,001.38
ETH/USDT
3,516.30
BTC/USDT
103,746.00
BIST 100
10,924.53
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Filistin Sağlık Bakanlığı: Gazze nüfusa oranla dünyada en fazla ampute çocuk sayısına sahip

Gazze Şeridi'nin, nüfusa oranla dünyada en fazla ampute çocuk sayısının kayda geçtiği yer olduğu belirtildi.

Gülşen Topçu  | 09.11.2025 - Güncelleme : 09.11.2025
Filistin Sağlık Bakanlığı: Gazze nüfusa oranla dünyada en fazla ampute çocuk sayısına sahip

Istanbul

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada İsrail'in 8 Ekim 2023'te başlattığı ve 2 yıl süren soykırım boyunca Gazze'de 5 bini aşkın amputasyon gerçekleştirildiği ifade edildi.

Açıklamada, nüfusa oranla dünyada en yüksek çocuk amputasyon oranının Gazze'de kaydedildiğine işaret edildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Ampute edilen kişilerin rehabilitasyonu için bir fon oluşturulduğu ve bu fonun desteklenmesi için de uluslararası bağış kampanyası başlatılacağı aktarıldı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sonucu sağlık sisteminin çöktüğü, yaralı sayısındaki artış nedeniyle rehabilitasyon sisteminde de benzeri görülmemiş bir çöküş yaşandığı ifade edildi.

Eylül 2025 itibarıyla Gazze'de yaralı sayısının 170 bini aştığına değinilen açıklamada, bunların en az dörtte birinin orta ve uzun vadeli rehabilitasyona ihtiyaç duyacağının tahmin edildiği kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Meslek liseleri geçen yıl 7,1 milyar lira gelir elde etti
Rize'de gıda zehirlenmesi şüphesiyle 84 kişi tedavi altına alındı
Adalet Bakanı Tunç'tan Kocaeli'ndeki fabrika yangına ilişkin açıklama
Beşiktaş'ta şoförü kalp krizi geçiren İETT otobüsü kaldırıma çıktı
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı

Benzer haberler

Filistin Sağlık Bakanlığı: Gazze nüfusa oranla dünyada en fazla ampute çocuk sayısına sahip

Filistin Sağlık Bakanlığı: Gazze nüfusa oranla dünyada en fazla ampute çocuk sayısına sahip

İsrail devlet televizyonu, Witkoff ve Kushner'in yarın İsrail'i ziyaret etmesinin beklendiğini aktardı

Hamas, 2014'te esir aldığı İsrailli askerin cesedini Kızılhaç'a teslim etti

İsrail’in "Cilad" kampındaki Filistinli tutuklular felaket koşullarda yaşıyor

İsrail’in "Cilad" kampındaki Filistinli tutuklular felaket koşullarda yaşıyor
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 69 bin 176’ya yükseldi

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 69 bin 176’ya yükseldi
Gazze’de 3 yaş altı çocukların temel aşılarını tamamlaması için yeni bir kampanya başlatıldı

Gazze’de 3 yaş altı çocukların temel aşılarını tamamlaması için yeni bir kampanya başlatıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet