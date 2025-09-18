İşgal altındaki Batı Şeria ile Ürdün arasındaki geçiş noktasında silahlı saldırıda 2 İsrailli öldü
İşgal altındaki Batı Şeria ile Ürdün arasında yer alan ve İsrail işgalindeki sınır geçiş noktası yakınında düzenlenen silahlı saldırıda 2 İsraillinin öldüğü bildirildi.
İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Kral Hüseyin Köprüsü (Ürdün ile işgal altındaki Batı Şeria arasında, İsrail kontrolündeki geçiş noktası) yakınında silahlı saldırı olduğu belirtildi.
İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, saldırıda 2 İsraillinin öldüğünü açıkladı.
İsrail basını, Ürdün tarafından gelerek saldırıyı gerçekleştirdiği söylenen kişinin ise çatışmada öldüğünü yazdı.
Saldırıyı düzenleyen kişinin Ürdün vatandaşı olduğu ve Gazze'ye yardım taşıyan tırlardan birinin sürücüsü olarak görevlendirildiği iddia edildi.
Olayın ardından işgal altındaki Batı Şeria ile Ürdün arasında yer alan Kral Hüseyin Köprüsü sınır geçişi kapatıldı.
İsrail ordusu, Batı Şeria'nın Eriha kenti ve çevresindeki yolları kapatırken bazı yollara askeri kontrol noktaları kurarak araçları durdurup aradığı bildirildi.
Bu uygulama nedeniyle Eriha'daki yollarda yoğun trafik sıkışıklığı yaşanırken bazı Filistinlilerin İsrail ordusu tarafından gözaltına alındığı aktarıldı.
Eylül 2024'te, aynı sınır kapısında Ürdünlü bir kamyon şoförü tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırıda 3 İsrailli ölmüştü.
Ürdün, silahlı saldırının ardından Batı Şeria ile olan sınır kıpısını kapattı
Ürdün, silahlı saldırının meydana gelmesinin ardından işgal altındaki Batı Şeria ile olan sınır kapısı Kral Hüseyin Köprüsü'nü kapattığını duyurdu.
Ürdün İçişleri Bakanlığına bağlı Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, İsrail'in Batı Şeria'ya açılan kısmını kapatmasının ardından Kral Hüseyin Sınır Kapısı'nın yolcu trafiğine kapatıldığı aktarıldı.
Yolculara, sınır kapısının yeniden açılmasına ilişkin medyayı takip etmeleri çağrısı yapıldı.
Ürdün Hükümet Sözcüsü ve İletişim Bakanı Muhammed el-Mumeni de sınır kapısındaki silahlı saldırıya ilişkin durumu takip ettiklerini söyledi.
Ürdün haber ajansı Petra'ya göre, Mumeni, sınır kapısının diğer tarafında yaşanan güvenlik olayını yetkililerin takip ettiğini ve detaylı bilgi edindiklerinde bilgi vereceklerini aktardı.
Hamas'tan saldırıya ilişkin açıklama
Hamas, Ürdün ile işgal altındaki Batı Şeria arasındaki Kral Hüseyin Sınır Kapısı yakınında düzenlenen ve 2 İsraillinin öldüğü silahlı saldırının İsrail'in işlediği suçlara yanıt olarak değerlendirdi.
Hamas'tan yapılan açıklamada, saldırının İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki soykırımının, Batı Şeria'daki ilhak ve toprak gaspı politikalarının, Arap ülkelerini hedef alan saldırılarının karşılıksız kalmayacağı yönünde bir mesaj olduğu belirtildi.
Açıklamada, "Filistin ve Arap coğrafyasındaki faşist işgalci İsrail'in suçlarına karşı direniş çemberi genişleyecektir." ifadesi kullanıldı.
Saldırıdan memnuniyet duyulduğu dile getirilen açıklamada, 2 İsraillinin öldüğü saldırının, Filistin halkını ve Arap ülkelerini hedef alan İsrail'e karşı duyulan "büyük öfkenin ifadesi" olduğu vurgulandı.
Halkların kararlılığının her türlü "savaş aletinden" daha güçlü olduğuna dikkati çekilen açıklamada, İsrail'in Filistin halkını Arap ve İslam dünyasından tecrit etme girişimlerinin başarısız olacağı kaydedildi.
İsrail saldırılarının yalnızca daha fazla direnişe yol açacağına vurgu yapılan açıklamada, Filistin halkının kendini savunma, topraklarında kalma, kendi kaderini tayin etme ve başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin devleti kurma hakkına bağlı kalacağı ifade edildi.