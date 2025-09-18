Dolar
41.30
Euro
48.75
Altın
3,640.37
ETH/USDT
4,605.40
BTC/USDT
117,465.00
BIST 100
11,048.11
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Römerberg Meydanı'nda toplanan Galatasaraylı taraftarlar, maçın oynanacağı Deutsche Bank Park'a hareket ediyor.
logo
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

İşgal altındaki Batı Şeria ile Ürdün arasındaki geçiş noktasında silahlı saldırıda 2 İsrailli öldü

İşgal altındaki Batı Şeria ile Ürdün arasında yer alan ve İsrail işgalindeki sınır geçiş noktası yakınında düzenlenen silahlı saldırıda 2 İsraillinin öldüğü bildirildi.

Faruk Hanedar, Muhammed Emin Canik, Laith Al-jnaidi, Muhammed Emin Canik  | 18.09.2025 - Güncelleme : 18.09.2025
İşgal altındaki Batı Şeria ile Ürdün arasındaki geçiş noktasında silahlı saldırıda 2 İsrailli öldü Fotoğraf: Saeed Qaq/AA

Kudüs

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Kral Hüseyin Köprüsü (Ürdün ile işgal altındaki Batı Şeria arasında, İsrail kontrolündeki geçiş noktası) yakınında silahlı saldırı olduğu belirtildi.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, saldırıda 2 İsraillinin öldüğünü açıkladı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İsrail basını, Ürdün tarafından gelerek saldırıyı gerçekleştirdiği söylenen kişinin ise çatışmada öldüğünü yazdı.

Saldırıyı düzenleyen kişinin Ürdün vatandaşı olduğu ve Gazze'ye yardım taşıyan tırlardan birinin sürücüsü olarak görevlendirildiği iddia edildi.

Olayın ardından işgal altındaki Batı Şeria ile Ürdün arasında yer alan Kral Hüseyin Köprüsü sınır geçişi kapatıldı.

İsrail ordusu, Batı Şeria'nın Eriha kenti ve çevresindeki yolları kapatırken bazı yollara askeri kontrol noktaları kurarak araçları durdurup aradığı bildirildi.

Bu uygulama nedeniyle Eriha'daki yollarda yoğun trafik sıkışıklığı yaşanırken bazı Filistinlilerin İsrail ordusu tarafından gözaltına alındığı aktarıldı.

Eylül 2024'te, aynı sınır kapısında Ürdünlü bir kamyon şoförü tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırıda 3 İsrailli ölmüştü.

Ürdün, silahlı saldırının ardından Batı Şeria ile olan sınır kıpısını kapattı

Ürdün, silahlı saldırının meydana gelmesinin ardından işgal altındaki Batı Şeria ile olan sınır kapısı Kral Hüseyin Köprüsü'nü kapattığını duyurdu.

Ürdün İçişleri Bakanlığına bağlı Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, İsrail'in Batı Şeria'ya açılan kısmını kapatmasının ardından Kral Hüseyin Sınır Kapısı'nın yolcu trafiğine kapatıldığı aktarıldı.

Yolculara, sınır kapısının yeniden açılmasına ilişkin medyayı takip etmeleri çağrısı yapıldı.

Ürdün Hükümet Sözcüsü ve İletişim Bakanı Muhammed el-Mumeni de sınır kapısındaki silahlı saldırıya ilişkin durumu takip ettiklerini söyledi.

Ürdün haber ajansı Petra'ya göre, Mumeni, sınır kapısının diğer tarafında yaşanan güvenlik olayını yetkililerin takip ettiğini ve detaylı bilgi edindiklerinde bilgi vereceklerini aktardı.

Hamas'tan saldırıya ilişkin açıklama

Hamas, Ürdün ile işgal altındaki Batı Şeria arasındaki Kral Hüseyin Sınır Kapısı yakınında düzenlenen ve 2 İsraillinin öldüğü silahlı saldırının İsrail'in işlediği suçlara yanıt olarak değerlendirdi.

Hamas'tan yapılan açıklamada, saldırının İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki soykırımının, Batı Şeria'daki ilhak ve toprak gaspı politikalarının, Arap ülkelerini hedef alan saldırılarının karşılıksız kalmayacağı yönünde bir mesaj olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Filistin ve Arap coğrafyasındaki faşist işgalci İsrail'in suçlarına karşı direniş çemberi genişleyecektir." ifadesi kullanıldı.

Saldırıdan memnuniyet duyulduğu dile getirilen açıklamada, 2 İsraillinin öldüğü saldırının, Filistin halkını ve Arap ülkelerini hedef alan İsrail'e karşı duyulan "büyük öfkenin ifadesi" olduğu vurgulandı.

Halkların kararlılığının her türlü "savaş aletinden" daha güçlü olduğuna dikkati çekilen açıklamada, İsrail'in Filistin halkını Arap ve İslam dünyasından tecrit etme girişimlerinin başarısız olacağı kaydedildi.

İsrail saldırılarının yalnızca daha fazla direnişe yol açacağına vurgu yapılan açıklamada, Filistin halkının kendini savunma, topraklarında kalma, kendi kaderini tayin etme ve başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin devleti kurma hakkına bağlı kalacağı ifade edildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Şehit Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Günay'ın cenazesi Mersin'de defnedildi
Terör örgütü PKK üyesi olmakla suçlanan belediye başkan yardımcılarının yargılanmasına devam edildi
Kudüs'ün yüzlerce yıllık tapu ve vakıf belgeleri Tapu ve Kadastro arşivinde korunuyor
STK'lerden üniversitelere yeni akademik yılda "ilk ders Filistin olsun" çağrısı
RTÜK'ten "milli ve manevi değerlere aykırılık" gerekçesiyle 5 dijital platforma ceza

Benzer haberler

İşgal altındaki Batı Şeria ile Ürdün arasındaki geçiş noktasında silahlı saldırıda 2 İsrailli öldü

İşgal altındaki Batı Şeria ile Ürdün arasındaki geçiş noktasında silahlı saldırıda 2 İsrailli öldü

Rubio, Batılı ülkelerin Filistin Devleti'ni tanımasının İsrail'i "tepki vermeye zorlayacağını" savundu

Suriye, Türkiye ve Ürdün ulaştırma alanında işbirliğini genişletiyor

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin silahlandırılması Batı Şeria'daki Filistinlileri endişelendiriyor

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin silahlandırılması Batı Şeria'daki Filistinlileri endişelendiriyor
İsrail'in kıtlığı dayattığı Gazze'de son 24 saatte 6 kişi daha açlıktan hayatını kaybetti

İsrail'in kıtlığı dayattığı Gazze'de son 24 saatte 6 kişi daha açlıktan hayatını kaybetti
İsrail askerleri Filistinli bir esirin Batı Şeria’daki evini havaya uçurdu

İsrail askerleri Filistinli bir esirin Batı Şeria’daki evini havaya uçurdu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet