İsrail'in yerinden ettiği Filistinliler, Batı Şeria'da evlerine dönmek için gösteri düzenledi
İsrail tarafından yerinden edilen Filistinliler, işgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeyindeki Nur Şems Mülteci Kampı'ndaki evlerine dönme talebiyle protesto eylemi gerçekleştirdi.
Ramallah
Çok sayıda yerinden edilen Filistinli, Tulkerim kentindeki Nur Şems Kampı önünde düzenlenen eyleme katıldı.
Filistinliler, 2025'in ilk ayında İsrail baskısıyla terk etmek zorunda kaldıkları kampa ulaşmaya çalıştı, ancak İsrail ordusu onların kampa girmesine izin vermedi.
İsrail'in kampa saldırı ve baskınlarını kınayan sloganlar atan Filistinliler pankartlar taşıdı ve evlerine dönme talebinde bulundu.
Yerinden edilen Filistinli kadın Enise Halil, AA'ya yaptığı açıklamada, herkesten evlerine dönmek için dayanışma göstermesini istediklerini ve evlerinden yoksun bir şekilde zor bir hayat yaşadıklarını söyledi.
Enise Halil, "Biz sadece evlerimize dönmek istiyoruz. Yorgunuz ve durumumuz iyi değil." diye konuştu.
Filistinli Ala el-Kalnisve ise evlerinden uzak yerinden edilmiş kişiler olarak yaşadıklarını ve geri dönmek istediklerini belirterek, kamptan haksız yere tahliye edildiklerini ifade etmek amacıyla barışçıl bir gösteri için buraya geldiklerini aktardı.
Kalnisve, "Bu kadar acı yeter. Artık kış mevsiminin eşiğindeyiz, evlerimizin dışında duramıyoruz." dedi.
İsrail ordusu, 21 Ocak'tan bu yana Batı Şeria'nın kuzeyinde, Cenin Mülteci Kampı'ndan başlayarak Tulkerim ve Nur Şems kamplarına doğru ilerleyen saldırılarını sürdürüyor. Saldırılarda yüzlerce ev yıkılırken, 40 binden fazla Filistinli yerinden edildi.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 8 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.
Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da iki Filistinliyi yaraladı
Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki El-Halil'de yaşlı 2 Filistinliyi darbettiği ve yaraladığı belirtildi.
Filistin Kızılayı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, El Halil kentinin Mesafer Yatta beldesinde Filistinlilere ait bir eve saldırdığı ifade edildi.
Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, biri kadın ve biri erkek yaşlı 2 Filistinliyi darbettiği ve yaraladığı kaydedildi. Yaralıların Filistin Kızılay ekiplerince hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.
Saldırgan İsraillilerin evdeki mobilyalara zarar verdiği ve duvarlara İbranice ırkçı sloganlar yazdığı ifade edildi.
Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Irkçı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyinin verilerine göre, geçen ay İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Filistinlilere yönelik 766 saldırı gerçekleştirdi.
Gazze'de İsrail soykırımının başladığı 8 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria'daki saldırılar da artarken bu süreçte 1065 Filistinli yaşamını yitirdi, yaklaşık 10 bin kişi yaralandı ve 20 binden fazla kişi gözaltına alındı.
İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'daki baskınlarda 5 Filistinliyi gözaltına aldı
İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te aralarında kadın ve çocukların da olduğu 5 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.
Kudüs Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "İşgalci güçler, Kudüs'ün kuzeydoğusundaki Hazma beldesinde Filistinli bir anne ile kızını gözaltına aldı." ifadeleri yer aldı.
İsrail ordusunun, tepki gösteren belde sakinlerinin üzerine gaz ve ses bombaları atarak bölgeden ayrıldığı aktarılan açıklamada, İsrail güçlerinin Ebu Dis beldesine de ses bombaları eşliğinde baskın düzenlediği kaydedildi.
Öte yandan Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın Tubas kentinde düzenlediği baskında 2'si çocuk 3 Filistinliyi gözaltına aldığı belirtildi.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 8 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.