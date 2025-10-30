Dolar
41.97
Euro
48.66
Altın
4,005.19
ETH/USDT
3,735.30
BTC/USDT
107,223.00
BIST 100
10,837.30
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Rusya: İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak etmesi Orta Doğu'da gerginliğe yol açacak

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak etmesi durumunda, bunun Orta Doğu'da tehlikeli gerginliğe yol açacağını belirterek, "Gerginliğin artması durumunda, uluslararası barışı koruma çabaları baltalanacak." dedi.

Dmitri Chirciu  | 30.10.2025 - Güncelleme : 30.10.2025
Rusya: İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak etmesi Orta Doğu'da gerginliğe yol açacak

Moskova

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, başkent Moskova'da düzenlediği haftalık basın toplantısında gündemdeki konuları değerlendirdi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

AA muhabirinin, "Rusya, NATO ülkelerine saldırmama konusunda garantiler vermeye hazır olduğunu açıkladı. Burada yeni bir anlaşmanın sağlanması söz konusu mu?" sorusunu yanıtlayan Zaharova, tüm Avrasya bölgesinde güvenlik mimarisinin oluşturulması gerektiğini vurguladı.

Zaharova, "Güvenlik ya kapsamlı olacak ya hiç sağlanmayacak. Avrasya’daki güvenliğin tüm bileşenleriyle bölünmezlik ilkesine dayanması gerektiğini düşünüyoruz. Bu ilke, karşılıklı olarak saldırmama yönünde garantilerin verilmesiyle sağlanabilir. Bu, diğer şekillerde de olabilir." ifadelerini kullandı.

Rusya’da nükleer enerjili fırlatma sistemine sahip sınırsız menzilli "Burevestnik" seyir füzesinin test edildiğine dikkati çeken Zaharova, bunun stratejik dengenin sağlanması amacıyla yapıldığını dile getirerek, "Rusya, özellikle füze savunması alanında NATO üyelerinin istikrarsızlaştırıcı eylemlerine yanıt vermek zorunda." dedi.

"Rus askeri siyasi çıkarlarını baltalama girişimleri karşılık görecek"

Zaharova, Rusya’nın ABD ile sağlanan plütonyum imha edilmesine ilişkin anlaşmadan çekildiğini belirterek, bu anlaşmaların uygulanması sürecinin Rusya tarafından 2016’da durdurulduğunu anımsattı ve şöyle konuştu:

"Bu, ABD’nin dostça olmayan adımları ve Washington’un Rus tarafından onay almadan anlaşmada yer alan plütonyumun imha prosedürünü değiştirme girişimleri nedeniyle yapıldı. Bunun neticesinde Rusya, Amerikalılarla anlaşma kapsamındaki işbirliği sürecini sonlandırma kararı aldı. Söz konusu anlaşmanın feshedilmesi, Rus askeri siyasi çıkarlarını baltalama ve ülkelerimiz arasında akdedilen uluslararası anlaşmaların şartlarını tek taraflı olarak revize etme yönündeki girişimlerin gerekli karşılık göreceğine dair bir sinyal."

"Filistinliler ve İsrailliler arasında doğrudan müzakerelerin başlatılması önemli"

Geçen hafta, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs yakınlarındaki yasa dışı bir Yahudi yerleşiminin İsrail'e ilhakını öngören yasa tasarılarının İsrail Parlamentosunda ön oylamada kabul edildiğini anımsatan Zaharova, bunların kesin olarak kabul edilmeyeceği umudunu paylaştı.

Sözcü Zaharova, "Aksi takdirde hem işgal altındaki Filistin topraklarında hem de Orta Doğu coğrafyasında gerginliğin tehlikeli şekilde artmasının engellenmesi imkansız olur. Gerginliğin artması durumunda, uluslararası barışı koruma çabaları baltalanacak." şeklinde konuştu.

Filistin meselesinin ancak siyasi diplomatik araçlarla çözülmesi gerektiğini söyleyen Zaharova, bölgede barışın sağlanması için Filistinliler ve İsrailliler arasında doğrudan müzakerelerin başlatılmasının önemini vurguladı.

Zaharova, Azerbaycan’da Rus vatandaşlarının İran'da uyuşturucu kaçakçılığı ve siber suçlar şüphesiyle tutuklandığına dikkati çekerek, Azerbaycan ile bunların serbest bırakılması amacıyla diyaloğu sürdürdüklerini dile getirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da düzenlenen ICPA'nın 27'nci Yıllık Konferansı tamamlandı
İletişim Başkanı Duran'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Almanya Başbakanı Merz'in görüşmesine ilişkin paylaşım
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 83'e çıktı
Emine Erdoğan, Almanya Başbakanı Merz'in eşiyle Millet Kütüphanesi'ni ziyaret etti
Burdur Gölü son 50 yılda hacminin yarısına yakınını kaybetti

Benzer haberler

Rusya: İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak etmesi Orta Doğu'da gerginliğe yol açacak

Rusya: İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak etmesi Orta Doğu'da gerginliğe yol açacak

UNIFIL, İsrail'in Lübnan'ın güneyinde düzenlediği baskından "derin endişe duyduğunu" belirtti

Netanyahu, Hamas'ın silahsızlandırılmaması durumunda Gazze'ye tekrar saldıracakları tehdidini yineledi

İsrail'de binlerce Ultra Ortodoks Yahudi, zorunlu askerlik karşıtı gösteri düzenliyor

İsrail'de binlerce Ultra Ortodoks Yahudi, zorunlu askerlik karşıtı gösteri düzenliyor
Rusya: Durdurulan nükleer denemeler yapılırsa aynı şekilde hareket edeceğiz

Rusya: Durdurulan nükleer denemeler yapılırsa aynı şekilde hareket edeceğiz
AB: Nükleer deneme tartışmalarında Rusya ve ABD aynı sepete koyulmamalı

AB: Nükleer deneme tartışmalarında Rusya ve ABD aynı sepete koyulmamalı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet