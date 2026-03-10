Pentagon: İran'a saldırılarda bugüne kadar yaklaşık 140 ABD askeri yaralandı
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının başlamasından bu yana 8'i ağır yaklaşık 140 ABD askerinin yaralandığını bildirdi.
Ankara
ABC News kanalının haberine göre, Pentagon Sözcüsü Sean Parnell, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattığı saldırılarından bu yana yaralanan ABD askerlerinin sayısını açıkladı.
Parnell, "Destansı Öfke Operasyonu'nun başlangıcından bu yana 10 gün süren aralıksız saldırılarda yaklaşık 140 ABD askeri yaralandı." ifadesini kullandı.
Bu askerlerden çoğunun hafif yaralandığını belirten Parnell, 8'inin ağır yaralandığını ve yaralıların üst düzey tedavi gördüğünü kaydetti.
Öte yandan Parnell, yaralanan askerlerden 108'inin görevine döndüğünü ifade etti.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığından (CENTCOM) 9 Mart'ta yapılan açıklamada, İran'ın, ABD ve İsrail’in saldırılarına yaptığı misillemeleri sırasında ölen ABD askerlerinin sayısının 7'ye çıktığı belirtilmişti.
Beyaz Saray: ABD ordusu, Hürmüz Boğazı'nı açık tutmaya devam etmek için ilave seçenekler hazırlıyor
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, düzenlediği basın brifinginde İran gündemine ilişkin basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
ABD'nin İran'a saldırılarının ne zaman sona ereceğine ilişkin ısrarlı soruları cevaplayan Leavitt, İran'ın ABD'ye hiçbir şekilde tehdit oluşturmadığından emin olmak istediklerini söyledi.
"Başkan, askeri hedeflerin tam olarak gerçekleştirildiğine ve bunu söyleseler de söylemeseler de İran’ın koşulsuz teslimiyet noktasına geldiğine karar verdiğinde operasyonlar sona erecektir." diyen Leavitt, bu konuda daha önce açıkladıkları 4-6 haftalık takvimin çok önünde olduklarını dile getirdi.
Artan petrol fiyatları ve buna bağlı olarak ABD'de benzin fiyatlarının yükselmesi konusunda Başkan Trump'ın süreci yakından takip ettiğini anlatan ABD'li Sözcü, İran'la ilgili askeri sürecin tamamlanmasının ardından petrol ve benzin fiyatlarının hızla düşeceğini savundu.
Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere eskort seçeneği masada
Bunun için Hürmüz Boğazı'nın gemi trafiğine açık kalması gerektiğinin farkında olduklarını vurgulayan Leavitt, "ABD Donanması şu ana dek boğazda herhangi bir tanker veya gemiye eşlik etmedi ancak bu bir seçenek. Başkan, gerektiğinde kesinlikle bu seçeneği kullanacağını söyledi." şeklinde konuştu.
Beyaz Saray Sözcüsü, aynı konuyla ilgili olarak, "Başkan ve enerji ekibi piyasaları yakından takip ediyor ve ABD ordusu, Başkan'ın talimatı üzerine Hürmüz Boğazı'nı açık tutmaya devam etmek için ilave seçenekler hazırlıyor." ifadelerini kullandı.
İran'ın Hürmüz Boğazı'nda petrol akışını durdurmak için herhangi bir adım atması halinde Amerikan ordusu tarafından daha sert bir şekilde hedef alınacağını bildiren Leavitt, bu konuda Tahran yönetimine "uyarıda" bulundu.
Trump, Pentagon'un soruşturma raporunu kabul edecek
Öte yandan Leavitt, İran'da ABD'ye ait olduğu belirtilen bir Tomahawk füzesiyle vurulan okulla ilgili olarak Pentagon soruşturmasının sürdüğünü kaydetti.
Trump'ın, "İran'ın elinde de Tomahawk füzeleri var." şeklindeki açıklaması ve bu füzelerin ABD ile bazı müttefikleri dışında kimsede olmadığı hatırlatılan Sözcü, "Başkan, Pentagon’un bu olayla ilgili soruşturmasının sonucunu kabul edeceğini söyledi. Sonucu her ne olursa olsun." dedi.
Donald Trump'ın başkan olarak bu konuda kendi görüşünü beyan etme hakkı olduğunu söyleyen Leavitt, kendisinin de Pentagon'un soruşturma raporu çıkana kadar bu konuda yorum yapmayacağını dile getirdi.
Diğer yandan Leavitt, Amerikan askerlerinin İran'a ayak basması konusunda yönetimin nasıl bir yaklaşıma sahip olduğu hususunda, "Oraya asker gönderilmesine gelince, Başkan bu konuyu göz ardı etmiyor." değerlendirmesini yaptı.
Yaralı ABD askeri sayısı değerlendirmesi
Bir basın mensubunun, ABD'nin İran'la savaşta 150 civarında askerinin yaralandığı yönündeki bir haberi gündeme getirmesi üzerine Leavitt, bu konunun muhatabının Pentagon olduğunu belirtti.
Leavitt, "Kesin rakamı teyit edemem ancak bu civarda olduğunu biliyorum. Şu ana dek yaralanan askerlerin kesin sayısını öğrenmek için Pentagon'a başvurabilirsiniz." ifadesini kullandı.
"Trump, yeni Ayetullah'ın huzur içinde yaşayabileceğine inanmıyor"
ABD Başkanı Trump'ın İran'daki yeni lider seçimine dahil olmak istediğini ve bunu birkaç kez dile getirdiğini kaydeden Leavitt, Mücteba Hamaney'in yeni lider seçilmesinden memnun olmadıklarını yineledi.
Leavitt, "Başkan Trump, yeni Ayetullah'ın huzur içinde yaşayabileceğine inanmıyor ve yeni İran liderinin seçilmesinde rol alması gerektiğini birkaç açıklamasında dile getirmişti." yorumunu yaptı.
ABD-İsrail'in İran'a saldırıları
İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.
İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.
ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.
ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında 1332 kişi hayatını kaybetti.