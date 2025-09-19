Dolar
41.39
Euro
48.67
Altın
3,682.10
ETH/USDT
4,451.10
BTC/USDT
115,506.00
BIST 100
11,294.48
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Beşiktaş-Üsküdar seferini yapan yolcu motoru ile boğazdan geçen kargo gemisi çarpıştı
logo
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

UNRWA: Gazze kentinden güneye göç etmenin maliyeti 3 bin 180 dolar

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA), Gazze kentinden Gazze Şeridi'nin güneyine göç etmenin maliyetinin 3 bin180 dolar olduğunu belirtti.

Omar Alothmani, Safiye Karabacak  | 19.09.2025 - Güncelleme : 19.09.2025
UNRWA: Gazze kentinden güneye göç etmenin maliyeti 3 bin 180 dolar Fotoğraf: Hassan Jedi/AA

İstanbul

UNRWA, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail’in yoğun askeri operasyonları altındaki Gazze kentinden göç etmenin maliyeti 3 bin 180 doları buluyor. Ulaşım masrafı 1000 dolar, bir aile çadırı satın almak 2000 dolar ve çadırın kurulacağı araziyi kiralamak 180 dolar tutuyor." ifadesine yer verdi.

Bu durumun "İsrail’in ablukası nedeniyle yaklaşık 7 aydır yakıt kıtlığı yaşanması ve UNRWA’ya ait sığınma merkezlerine yapılan yardımların engellenmesi" nedeniyle yaşandığına işaret edilen açıklamada, "Zaten alanlar aşırı kalabalık ve savaşın neredeyse iki yılı geride bırakmasının ardından çadır kuracak yer bulmak zorlaştı. Ayrıca Gazze’deki Filistinliler hiçbir şekilde gelir elde edemiyor." denildi.

İsrail ordusu, son haftalarda Filistinlileri güneye göçe zorlamayı amaçlayan bir politika çerçevesinde Gazze kentindeki konut kulelerini ve apartmanları yoğun şekilde bombalıyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

UNRWA'nın işlevi ve İsrail'in iddiaları

BM üyesi devletlerin gönüllü katkılarıyla finanse edilen UNRWA, faaliyetlerine başladığı 1950'den bu yana Filistinli mültecilere gıda, sağlık, eğitim, barınma gibi insani yardımları sağlayan ana kuruluş konumunda bulunuyor.

Ajans bugün 5,9 milyon Filistinli mülteciye destek sağlıyor.

UNRWA, 75 yıldır Filistinlilerin yaralarını sarmaya çalışırken, bu süreçte tesisleri defalarca İsrail tarafından vuruldu, tonlarca gıda ve ilaç yok edildi.

İsrail yönetimi, 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne saldırılarının başlamasıyla eş zamanlı şekilde UNRWA'ya karşı karalama kampanyası başlatmış, sadece Gazze'de 12 bin çalışanı bulunan UNRWA'nın 14 çalışanının "7 Ekim saldırılarına katıldığı" iddiasıyla Ajansın kapatılması gerektiğini savunuyor.

UNRWA'nın yasaklanmasını hedefleyen yasa tasarısı 28 Ekim’de İsrail Meclisi'nden (Knesset) geçirilmişti.​​​​​​​


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da haftanın son iş gününde trafik yoğunluğu yüzde 74'e kadar çıktı
İzmir'in Buca ilçesinde biriken çöplere mahalleliden tepki
İstinaf, İmamoğlu'na "YSK üyelerine hakaret" davasında verilen cezayı hukuka uygun buldu
Prof. Dr. Erhan Afyoncu, Netanyahu'nun "Siloam Kitabesi" açıklamalarına ilişkin konuştu
Sarıkamış'ın yüksek kesimlerine kar yağdı

Benzer haberler

İtalya'da liman işçilerinin ihbarıyla İsrail'e patlayıcı madde sevkiyatı engellendi

İtalya'da liman işçilerinin ihbarıyla İsrail'e patlayıcı madde sevkiyatı engellendi

UNRWA: Gazze kentinden güneye göç etmenin maliyeti 3 bin 180 dolar

İsrail'in Gazze'de dayattığı açlık hamile kadınlarda düşük ve prematüre bebeklerde ölümlere yol açıyor

İsrail, Ürdün üzerinden Gazze'ye giden yardımları durdurma kararı aldı

İsrail, Ürdün üzerinden Gazze'ye giden yardımları durdurma kararı aldı
Yunanistan'dan Küresel Sumud Filosu'na katılan 6 tekne yolculuklarına devam ediyor

Yunanistan'dan Küresel Sumud Filosu'na katılan 6 tekne yolculuklarına devam ediyor
Emine Erdoğan, Gazze'deki çocukların eğitim hakkından mahrum bırakılmaması için hazırlanan ortak bildiriyi imzaladı

Emine Erdoğan, Gazze'deki çocukların eğitim hakkından mahrum bırakılmaması için hazırlanan ortak bildiriyi imzaladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet