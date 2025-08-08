Dolar
Çanakkale'de tarım arazisinde başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. - VTR
logo
Gündem

Çanakkale'de tarım arazisinde başlayıp ormana sıçrayan yangına müdahale ediliyor

Çanakkale'de tarım arazisinde başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Burak Akay, Çiğdem Münibe Alyanak  | 08.08.2025 - Güncelleme : 08.08.2025
Çanakkale'de tarım arazisinde başlayıp ormana sıçrayan yangına müdahale ediliyor Fotoğraf: Çiğdem Münibe Alyanak / AA

Çanakkale

Merkeze bağlı Sarıcaeli köyündeki tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, rüzgarın etkisiyle yayılan yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahaleye başladı.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, X hesabından yaptığı paylaşımda, "İlimiz merkez Sarıcaeli köyü kırsalında ve Bayramiç Yiğitler köyü kırsalında çıkan yangınlara havadan ve karadan müdahale edilmektedir. Şu an itibarıyla Çanakkale il merkezini tehdit eder bir durum yoktur." ifadesini kullandı.

Çanakkale Boğazı, yangın söndürme uçaklarının çalışmasının engellenmemesi için kuzeyden güneye tek yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı.

