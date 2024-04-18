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Merkez üssü Tokat’ın Sulusaray ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
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Tokat'ta 4,7 ve 4,1 büyüklüğünde depremler meydana geldi

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 4,7 ve 4,1 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

Halil Demir  | 18.04.2024 - Güncelleme : 18.04.2024
Tokat'ta 4,7 ve 4,1 büyüklüğünde depremler meydana geldi

Tokat

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sulusaray ilçesi olan saat 01.06'da 4,7 büyüklüğünde, saat 02.35'de ise 4,1 büyüklüğünde sarsıntılar kaydedildi. 

İlk sarsıntının 9,97 kilometre derinlikte, ikinci sarsıntının ise 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Deprem üssü olan Sulusaray ilçesinin yanı sıra çevre ilçeler ve kent merkezinde sarsıntıyı hisseden bazı vatandaşlar dışarı çıkarak bekledi.

Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, AA muhabirine, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Hatipoğlu, "Şu ana kadar olumsuz bir durum tespit edilmedi. AFAD, itfaiye, emniyet, jandarma ve diğer kurumlar sahada araştırmalarını sürdürüyorlar. Köy ve mezraları tek tek taramaya devam ediyoruz." dedi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya: An itibarıyla olumsuz bir durum yoktur

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Tokat ili Sulusaray ilçesinde 4,7 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına devam etmektedir. An itibarıyla olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

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