Dolar
26.19
Euro
29.41
Altın
1,955.66
ETH/USDT
1,927.90
BTC/USDT
30,270.00
BIST 100
6,437.74
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Avusturya kampında açıklamalarda bulunuyor
logo
Gündem

Terör örgütü PKK'nın sözde Avaşin yöneticisi Bilal Onat etkisiz hale getirildi

Türk komandoları, hava destekli operasyonla terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki sözde Avaşin eyalet yönetimi üyesi terörist Bilal Onat'ı etkisiz hale getirdi.

Zafer Fatih Beyaz  | 16.07.2023 - Güncelleme : 16.07.2023
Terör örgütü PKK'nın sözde Avaşin yöneticisi Bilal Onat etkisiz hale getirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Avaşin bölgesinde saldırı hazırlığındaki bir grup terörist İHA tarafından tespit edildi.

Bölgeye yönelik hava destekli operasyonda terörist grup etkisiz hale getirilirken yapılan incelemede teröristlerden birinin "Devrim Garzan" kod adlı Bilal Onat, diğerinin ise "Sidar Amed" kod adlı Mazlum Yılmaz olduğu belirlendi.

Teröristlerden Onat'ın terör örgütü PKK’nın sözde Avaşin eyalet yönetimi üyesi olduğu bildirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri operasyonu ile geçen hafta da terör örgütü PKK'nın Zap bölgesindeki muhaberesinden sorumlu Serzan Mava kod adlı terörist Ferit Yüksel, saklandığı mağarada etkisiz hale getirilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Turizm merkezlerindeki havalimanlarında 64 milyondan fazla yolcu ağırlandı
Terör örgütü PKK'nın sözde Avaşin yöneticisi Bilal Onat etkisiz hale getirildi
Türk havacılık ve sanayisine ilham veren pilot: Vecihi Hürkuş
Gökçeada'daki orman yangını 16 saat sonra kontrol altına alındı
Dışişleri Bakanı Fidan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim tarafından kabul edildi

Benzer haberler

Terör örgütü PKK'nın sözde Avaşin yöneticisi Bilal Onat etkisiz hale getirildi

Terör örgütü PKK'nın sözde Avaşin yöneticisi Bilal Onat etkisiz hale getirildi

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

MSB: 24 Temmuz 2015’ten bugüne kadar 38 bin 156 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK'lı terörist teslim oldu

Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK'lı terörist teslim oldu
Pençe Kilit operasyonu bölgesinde silah kazası sonucu bir asker şehit oldu

Pençe Kilit operasyonu bölgesinde silah kazası sonucu bir asker şehit oldu
Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet