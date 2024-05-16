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Gündem, İsrail-Filistin çatışması

Tekirdağ'da tıp öğrencileri ve doktorlar İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etti

Tekirdağ'da tıp öğrencileri ve doktorlar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınadı.

Mesut Karaduman  | 16.05.2024 - Güncelleme : 16.05.2024
Tekirdağ'da tıp öğrencileri ve doktorlar İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etti Fotoğraf: Mesut Karaduman/AA

Tekirdağ

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri ve kentteki hastanelerde görev yapan doktorlar, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etmek amacıyla üniversite yerleşkesindeki Tatbikat Camisi yanında toplandı.

Fakültenin son sınıf öğrencisi Sümeyye Özdemir, grup adına yaptığı açıklamada Gazze'de 7 aydır soykırım ve zulüm yapıldığını söyledi.

Özdemir, dünyanın yaşanan zulme sessiz kalmaması gerektiğini, zulme uğrayan insanların sesi olmaya çalıştıklarını dile getirdi.

Gazze'de yapılan sahra hastanelerinin sadece sekizinin hizmet verebildiğini belirten Özdemir, şunları kaydetti:

"İnsan hakları ve uluslararası hukuk kuralları ihlal edilerek hastaneler hedef alınıyor. Hastanelerde sağlık çalışanları, ilaçsız, elektriksiz şartlarda tedavi sunmak için destansı bir mücadele veriyor. Sağlık çalışanları ve hastalar hedef değildir. Bu saldırılar açıkça bir savaş suçudur. İsrail'in son günlerde hedefi Refah kenti. Refah, saldırıların başından beri güvenli bir yer umuduyla insanların sığındığı toprak parçasıdır. Haktan, hukuktan nasibini almamış İsrail, 7 aydır, güvenli olduğu için insanları göçe zorladığı Refah'a karadan ve havadan saldırmaya başladı. Adeta açık hava hapishanesi olan Filistin'in dünyayla tek bağı olan Refah'ta soykırım yaşanıyor."

Basın açıklamasına, İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan ve Sağlık-Sen Tekirdağ Şube Başkanı Hüseyin Avni Yeniay da katıldı.

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