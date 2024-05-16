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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Dünyanın dört bir yanında üniversite öğrencileri, Filistin dayanışmasında kararlı

ABD'deki üniversitelerde nisan ayı ortasında başlayan ve daha sonra Avrupa başta olmak üzere dünyaya yayılan Filistin'e destek gösterilerinde öğrencilerin kararlılıkları sürüyor.

Aynur Şeyma Asan, Melike Pala  | 16.05.2024 - Güncelleme : 16.05.2024
Dünyanın dört bir yanında üniversite öğrencileri, Filistin dayanışmasında kararlı

Ankara

ABD'deki üniversitelerde başlayıp gösterilerin yeni merkezi haline gelen Avrupa dahil dünyada birçok üniversitede Filistin'e destek gösterileri tüm hızıyla devam ediyor.

ABD ve Kanada

ABD'de bazı üniversitelerde öğrenciler ve idareciler anlaşmaya varırken bazılarında gösteriler devam ediyor.

Harvard Üniversitesinin ardından California Berkeley Üniversitesinde Filistin'e destek veren öğrenciler ile üniversite yönetimi, İsrail ile bağlantılı yatırımları görüşme konusunda anlaşmaya vardı. Öğrenciler, anlaşma sonucu kampüsteki kampı kaldırdı.

ABD'nin New York eyaletindeki New York Üniversitesinin (NYU) mezuniyet töreninde Filistin destekçisi öğrenciler, taktıkları kefiye ve taşıdıkları dövizlerle okul yönetiminin İsrail'e yardımda bulunan şirketlerle ticari bağlarını sonlandırmamasını protesto etti.

California Üniversitesi Irvine kampüsünde de polis, Filistin destekçisi göstericilerin kurduğu kampı kaldırmak için kampüse geldi.

Polis, kampüste bazı göstericileri gözaltına aldı.

Öte yandan Kanada'nın Quebec eyaletinde hakim, McGill Üniversitesindeki Filistin'e destek kampının kaldırılmasına yönelik tedbir talebini reddetti.

Hakim Marc St.-Pierre, McGill Üniversitesi'nin ön bahçesine kurulan kampın kaldırılmasının acil ihtiyaç haline geldiği yönündeki iddiaların kanıtlanamadığını ifade etti.

Avustralya

Avustralya'da çeşitli üniversitelerde Filistin'e destek gösterileri kamp ve yürüyüşlerle devam ediyor.

Melbourne Üniversitesinin Parkville kampüsünde öğrencilerin binaya girerek oturma eylemi yapması nedeniyle dersler iptal edildi.

Öte yandan RMIT, Monash, Deakin ve Avustralya Ulusal üniversitelerinde de öğrenciler, uyarılara rağmen gösterilerini sürdürüyor.

Avrupa

ABD'de başlayan öğrenci protestoları, İsveç’ten Yunanistan'a Avrupa'nın pek çok ülkesine yayıldı.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (IUS) öğrencileri de İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etti.

Fransa, Almanya, İtalya, İspanya, Hollanda, Belçika ve İsviçre başta olmak üzere yüzlerce öğrencinin katıldığı protestolar ve kampüslere yerleşme eylemlerinde, üniversitelerden İsrail ile her türlü işbirliğinin kesilmesi talep ediliyor.

Protestolar zaman zaman polisin sert müdahalesine ve gözaltılara sahne oluyor. Polis, öğrencileri kampüsten zor kullanarak çıkarmaya çalışırken biber gazı ve cop ile müdahale ediyor.

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