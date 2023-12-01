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TCG Salihreis'te "gemiye iniş kalkış eğitimleri" yapıldı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), TCG Salihreis fırkateyninde "gemiye iniş kalkış eğitimleri"nin yapıldığını bildirdi.

Yusuf Soykan Bal  | 01.12.2023 - Güncelleme : 01.12.2023
TCG Salihreis'te "gemiye iniş kalkış eğitimleri" yapıldı

Ankara

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız ve Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı helikopterler ile 'gemiye iniş kalkış eğitimleri' TCG Salihreis fırkateyninde başarılı bir şekilde gerçekleştirildi." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda, eğitime ilişkin görüntülere de yer verildi.

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