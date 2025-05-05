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Dünya

Hindistan'ın hava savunma sistemleri yüksek alarm seviyesinde tutuluyor

Hindistan Hava Kuvvetleri Komutanı Amar Preet Singh, Başbakan Narendra Modi'ye batı sınırında uzun menzilli savaş uçağı görevlerinin sürdüğünü ve hava savunma sistemlerinin yüksek alarm seviyesinde tutulduğunu bildirdi.

Elif Gültekin Karahacıoğlu  | 05.05.2025 - Güncelleme : 05.05.2025
Hindistan'ın hava savunma sistemleri yüksek alarm seviyesinde tutuluyor

Ankara

The Times of India gazetesinin haberine göre, Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde düzenlenen terör saldırısının ardından Pakistan ile gerginliğin sürdüğü Hindistan'da Başbakan Modi, Hava Kuvvetleri Komutanı Singh ile görüştü.

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Singh, Modi ile yaptığı görüşmede, hava savunma ağının yüksek alarm seviyesinde tutulduğu bilgisini paylaştı.

Batı sınırı boyunca uzun menzilli görev uçuşları yapan kuvvetlerin operasyonel hazırlık durumu hakkında Modi'ye bilgi veren Singh, bölgedeki hava üslerinde Operasyonel Hazırlık Platformlarının (ORP) sayısının artırıldığını kaydetti.

Hindistan'ın çok yönlü görev kapasitesine sahip Rafale savaş uçakları, 300 kilometrenin üzerindeki menziliyle "Scalp" seyir füzeleri ve 120 ila 150 kilometre menzile sahip gelişmiş "Meteor" füzeleriyle donatılmış durumda.

Pahalgam'daki terör saldırısı

Hindistan'ın idaresindeki Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde silahlı kişilerin 22 Nisan'da turistlere ateş açması sonucu 26 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

Saldırıyı düzenleyenlerin "Pakistan'dan geldiği" suçlamasında bulunan Hindistan, "İndus Suları Anlaşması"nı askıya almış, Yeni Delhi'de görevli Pakistanlı müsteşarların bir hafta içinde ülkeyi terk etmelerini istemiş ve Pakistan vatandaşlarına yönelik vize hizmetlerinin askıya alındığını, daha önce verilen tüm vizelerin iptal edildiğini duyurmuştu.

Pakistan, suçlamaları reddederek Hindistan'ın İslamabad'daki diplomatik personel sayısına sınırlama getirmiş, "İndus Suları Anlaşması"nın dışına çıkılarak nehirlere yapılacak müdahaleleri "savaş nedeni" sayacağını ilan etmiş, Hindistan ile her türlü ticareti askıya almış ve hava sahasını kapatmıştı.

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