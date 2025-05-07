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Gündem

Irak'ın kuzeyinde teröristlerce kullanılan mağara kullanılamaz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristler tarafından kullanılan bir mağaranın kullanılamaz hale getirildiğini, çok sayıda yaşam malzemesi ile muhtelif malzeme ele geçirildiğini bildirdi.

Yusuf Soykan Bal  | 07.05.2025 - Güncelleme : 07.05.2025
Irak'ın kuzeyinde teröristlerce kullanılan mağara kullanılamaz hale getirildi

Ankara

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensubu teröristler tarafından kullanılan bir mağara tespit etti. Kullanılamaz hale getirilen mağarada, çok sayıda yaşam malzemesi ve muhtelif malzeme ele geçirilerek imha edildi." ifadeleri kullanıldı.

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Paylaşımda ayrıca, söz konusu mağaraya ve ele geçirilen malzemelere ilişkin görüntüler de yer aldı.

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