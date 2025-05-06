Dolar
38.61
Euro
43.83
Altın
3,389.75
ETH/USDT
1,773.10
BTC/USDT
93,895.00
BIST 100
9,148.69
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Irak'ın kuzeyinde teröristlerce kullanılan mağara kullanılamaz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristler tarafından kullanılan bir mağaranın kullanılamaz hale getirildiğini, çok sayıda mühimmatın ele geçirildiğini bildirdi.

Utku Şimşek  | 06.05.2025 - Güncelleme : 06.05.2025
Irak'ın kuzeyinde teröristlerce kullanılan mağara kullanılamaz hale getirildi

Ankara

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Irak kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde icra edilen operasyonda teröristler tarafından barınma ve saklanma maksadıyla kullanılan bir mağara daha teröristlerden temizlendi. Kullanılamaz hale getirilen mağarada, çok sayıda silah ve malzeme ele geçirildi." ifadeleri kullanıldı.

Bölgede ele geçirilen malzemeler ise şu şekilde sıralandı:

"7 bin 500 adet 12,7 milimetre Doçka makineli tüfek ve Zagros keskin nişancı tüfeği mühimmatı, 6 bin 480 adet 5,45 milimetre piyade tüfeği mühimmatı, 2 bin 200 adet 7,62 milimetre PKMS makinalı tüfek mühimmatı, 1600 adet 5,56 milimetre piyade tüfeği mühimmatı, 100 adet 81 milimetre havan mühimmatı, 4 adet RPG-7 roketatar mühimmatı, 1 geri tepmesiz top mühimmatı, 20 antipersonel mayın, 19 piyade tüfeği şarjörü, 5 silah üstü/el dürbünü, 2 lazermetre, 200 fünye, 500 elektrolit, 1 radyo, 1 powerbank, 1 kulaklık, çeşitli ebatlarda doküman, çeşitli ebatlarda dürbün çantaları."

Paylaşımda ayrıca, söz konusu mağaraya ve ele geçirilen malzemelere ilişkin görüntüler de yer aldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi ziyaret edecek
Irak'ın kuzeyinde teröristlerce kullanılan mağara kullanılamaz hale getirildi
Vali Gül, İstanbul'un güncel emniyet verilerini açıkladı: Tespit edilen düzensiz göçmen sayısı yüzde 20 azaldı
Kocaeli'de kontrolden çıkan otomobilin camiye girmesi kamerada
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin soruşturma sürüyor

Benzer haberler

Irak'ın kuzeyinde teröristlerce kullanılan mağara kullanılamaz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde teröristlerce kullanılan mağara kullanılamaz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde teröristlerce kullanılan mağaradaki mühimmat imha edildi

Pençe Operasyonu bölgesinde yaralanan asker tedavi gördüğü hastanede şehit oldu

Milli Savunma Bakanı Güler, TEKNOFEST KKTC'de gençlerle bir araya geldi

Milli Savunma Bakanı Güler, TEKNOFEST KKTC'de gençlerle bir araya geldi
Irak'ın kuzeyinde teröristlerce kullanılan bir mağara imha edildi

Irak'ın kuzeyinde teröristlerce kullanılan bir mağara imha edildi
MSB: 3 PKK'lı terörist teslim oldu

MSB: 3 PKK'lı terörist teslim oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet