HAWK silah sistemi eğitim atışları Sinop Test Merkezi'nde yapıldı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), HAWK silah sistemi eğitim atışlarının Sinop Test Merkezi'nde emniyetli ve başarılı şekilde yapıldığını bildirdi.
Ankara
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı 15'inci Hava ve Füze Savunma Üs HAWK Grup Komutanlığı tarafından Milli Savunma Bakanlığı Sinop Test Merkezi'nde 'HAWK Silah Sistemi Eğitim Atışları' emniyetli ve başarılı şekilde icra edildi." ifadesi kullanıldı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Paylaşımda, atışlardan görüntüler de yer aldı.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı 15’inci Hava ve Füze Savunma Üs HAWK Grup Komutanlığı tarafından Millî Savunma Bakanlığı Sinop Test Merkezi’nde “HAWK Silah Sistemi Eğitim Atışları” emniyetli ve başarılı bir şekilde icra edildi.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/syoQPhH4Ex— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 31, 2025