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HAWK silah sistemi eğitim atışları Sinop Test Merkezi'nde yapıldı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), HAWK silah sistemi eğitim atışlarının Sinop Test Merkezi'nde emniyetli ve başarılı şekilde yapıldığını bildirdi.

Utku Şimşek  | 31.05.2025 - Güncelleme : 31.05.2025
HAWK silah sistemi eğitim atışları Sinop Test Merkezi'nde yapıldı

Ankara

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı 15'inci Hava ve Füze Savunma Üs HAWK Grup Komutanlığı tarafından Milli Savunma Bakanlığı Sinop Test Merkezi'nde 'HAWK Silah Sistemi Eğitim Atışları' emniyetli ve başarılı şekilde icra edildi." ifadesi kullanıldı.

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Paylaşımda, atışlardan görüntüler de yer aldı.

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