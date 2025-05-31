Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Hava Unsur Komutanlığı 1000'inci uçuş saatini tamamladı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Katar Dukhan Üs Komutanlığı'nda konuşlu Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Hava Unsur Komutanlığının 1000'inci uçuş saatini tamamladığını bildirdi.
Ankara
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Katar Dukhan Üs Komutanlığı'nda konuşlu Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet (KTBMK) Hava Unsur Komutanlığı, 1000'inci uçuş saatini tamamladı. KTBMK Hava Unsur Komutanlığı, Katar'da konuşlu F-16 uçaklarımız ile Katar Silahlı Kuvvetlerinin savunma imkan ve kabiliyetlerini artırmak maksadıyla Eurofighter, Rafale ve F-15 uçakları ile birleşik eğitim ve tatbikatlar icra ediyor." ifadesini kullandı.
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Paylaşımda uçuştan görüntüler de yer aldı.
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Katar Dukhan Üs Komutanlığında konuşlu Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet (KTBMK) Hava Unsur Komutanlığı, 1.000’inci uçuş saatini tamamladı.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 31, 2025
KTBMK Hava Unsur Komutanlığı, Katar’da konuşlu F-16 uçaklarımız ile Katar Silahlı Kuvvetlerinin savunma imkân ve kabiliyetlerini artırmak… pic.twitter.com/ZBujwFB5he