KKTC ve Türkiye'den ortak deprem tatbikatı
Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) tarafından ortaklaşa düzenlenen "Türkiye-KKTC DAK Tatbikatı 2025" Ankara'da yapıldı.
Ankara
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) İnsani Yardım Tugay Komutanlığında gerçekleştirilen tatbikata, KKTC'den 10 askeri, 7 sivil savunma olmak üzere 17 personel katılım sağladı.
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İnsani Yardım Tugay Komutanlığının 80 personelden oluşan DAK Bölüğü tarafından icra edilen tatbikat, personelin doğal afete müdahale eğitimini geliştirmeyi ve DAK Bölüğü ile KKTC personelinin müşterek harekat kabiliyetini sağlamayı amaçlıyor.
Tatbikatta helikopterle kazazede tahliyesi, kaybolmalarda arama kurtarma, kazalarda arama kurtarma ve depremde arama kurtarma hususlarında ortak taktik, teknik ve usulleri geliştirme ve iki ülke personeli arasında bilgi ve tecrübe paylaşımı hedefleniyor.
Tatbikata yönelik hazırlık ve eğitimler 4 Mayıs'ta başlarken, tatbikatın fiili safhası ise bugün gerçekleştirildi.
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