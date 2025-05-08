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Elazığ ve Tunceli çevreleri için gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, akşam saatlerine kadar Elazığ ve Tunceli çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanağın beklendiğini bildirdi.

Muhammed Nuri Erdoğan  | 08.05.2025 - Güncelleme : 08.05.2025
Elazığ ve Tunceli çevreleri için gök gürültülü sağanak uyarısı

Ankara

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, akşam saatlerine kadar Elazığ ve Tunceli çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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