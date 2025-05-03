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Teknoloji, TEKNOFEST

Milli Savunma Bakanı Güler, TEKNOFEST KKTC'de gençlerle bir araya geldi

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, TEKNOFEST KKTC'de gençlerle buluştu.

Yusuf Soykan Bal  | 03.05.2025 - Güncelleme : 03.05.2025
Milli Savunma Bakanı Güler, TEKNOFEST KKTC'de gençlerle bir araya geldi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, kuvvet komutanları ve bakan yardımcılarıyla TEKNOFEST alanını gezdi.

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TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ile stantları dolaşan Güler ve beraberindekiler, gençlerle bir araya geldi.

Güler, gençler tarafından geliştirilen teknolojik ürünleri inceleyerek bilgi aldı.

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