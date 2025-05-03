Milli Savunma Bakanı Güler, TEKNOFEST KKTC'de gençlerle bir araya geldi

Ankara
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, kuvvet komutanları ve bakan yardımcılarıyla TEKNOFEST alanını gezdi.
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TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ile stantları dolaşan Güler ve beraberindekiler, gençlerle bir araya geldi.
Güler, gençler tarafından geliştirilen teknolojik ürünleri inceleyerek bilgi aldı.
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bulunan Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kuvvet Komutanları ve Bakan Yardımcıları ile #TEKNOFEST alanını gezdi.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 3, 2025
TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ile stantları dolaşan Bakan… pic.twitter.com/Un7c3ZJaHA