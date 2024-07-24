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TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Ayasofya'nın ibadete açılışının 4'üncü yılı mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılmasının, milletin iradesini yansıtan bir adım olarak tarihe geçtiğini ifade etti.

Aynur Ekiz, Muhammet Emin Avundukluoğlu  | 24.07.2024 - Güncelleme : 24.07.2024
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Ayasofya'nın ibadete açılışının 4'üncü yılı mesajı

TBMM

Sosyal medya hesabından Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılışının 4'üncü yılı dolayısıyla mesaj yayımlayan Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin yeniden ibadete açılması, milletimizin iradesini yansıtan bir adım olarak tarihe geçmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde alınan bu kararla, medeniyetlerin buluşma noktası olan İstanbul’un ve ülkemizin dünya tarihindeki yeri bir kez daha pekişmiştir. Bu vesileyle, Ayasofya'nın ruhunda barındırdığı barış ve huzur mesajının tüm dünyaya yayılmasını temenni ediyorum."

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Batı Trakya Türk toplumu lideri Sadık Ahmet'i andı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Batı Trakya Türk toplumunun lideri Dr. Sadık Ahmet'in vefatının 29. yılı dolayısıyla anma mesajı yayımladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, şu ifadelere yer verdi:

"Batı Trakya Türkleri davasının yılmaz savunucusu Dr. Sadık Ahmet’i vefatının seneidevriyesinde rahmetle anıyorum. Onun cesur duruşu ve mirası, gelecek nesillere her daim ilham kaynağı olacak ve gönüllerimizde yaşamaya devam edecektir. Ruhu şad olsun."

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TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Ayasofya'nın ibadete açılışının 4'üncü yılı mesajı
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