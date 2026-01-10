TBMM Başkanı Kurtulmuş: Tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik ederim
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.
TBMM
Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Kamuoyunu bilgilendirme görevini büyük bir sorumlulukla yerine getiren tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik ederim." ifadesini kullandı.
- İletişim Başkanı Duran: Ömrünü bu meslek uğrunda fedakarca ortaya koyan gazetecilerimiz vazgeçilmezdir
- MİT Başkanı Kalın: Doğru bilgiye ulaşmak ve onu sahih bir şekilde aktarmak her zamankinden daha önemli hale gelmiştir
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı