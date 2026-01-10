Dolar
43.04
Euro
50.14
Altın
4,509.95
ETH/USDT
3,091.20
BTC/USDT
90,643.00
BIST 100
12,200.95
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik ederim

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Gazi Nogay  | 10.01.2026 - Güncelleme : 10.01.2026
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik ederim

TBMM

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Kamuoyunu bilgilendirme görevini büyük bir sorumlulukla yerine getiren tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik ederim." ifadesini kullandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
HÜRJET ve GÖKBEY ile 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlaması
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Ülkemizde ve dünyada yaşanan gelişmelerin kamuoyuna aktarılması son derece kıymetlidir
Depremzede gazeteci, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü buruk kutluyor
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik ederim
Ulusal Vefa Programı'na 2026 yılı için 5,1 milyar lira kaynak ayrıldı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

HÜRJET ve GÖKBEY ile 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlaması

HÜRJET ve GÖKBEY ile 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlaması

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik ederim

Medyanın uzman muhabirleri haberciliğin kritik noktalarında görev yapıyor

MİT Başkanı Kalın: Doğru bilgiye ulaşmak ve onu sahih bir şekilde aktarmak her zamankinden daha önemli hale gelmiştir

MİT Başkanı Kalın: Doğru bilgiye ulaşmak ve onu sahih bir şekilde aktarmak her zamankinden daha önemli hale gelmiştir
İletişim Başkanı Duran: Ömrünü bu meslek uğrunda fedakarca ortaya koyan gazetecilerimiz vazgeçilmezdir

İletişim Başkanı Duran: Ömrünü bu meslek uğrunda fedakarca ortaya koyan gazetecilerimiz vazgeçilmezdir
Kırklareli'nde düzenlenen fotoğraf yarışmasında AA muhabirleri 2 kategoride ödül kazandı

Kırklareli'nde düzenlenen fotoğraf yarışmasında AA muhabirleri 2 kategoride ödül kazandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet