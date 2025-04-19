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Taksim metro istasyonu ile Taksim-Kabataş Füniküler Hattı 17.00'den itibaren kapatılacak

Metro İstanbul, İstanbul Valiliğinin kararıyla Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim istasyonu ile Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nın saat 17.00'den itibaren ikinci duyuruya kadar işletmeye kapatılacağını bildirdi.

İrem Demir  | 19.04.2025 - Güncelleme : 19.04.2025
Taksim metro istasyonu ile Taksim-Kabataş Füniküler Hattı 17.00'den itibaren kapatılacak

İstanbul

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda bugün saat 17.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'mızın Taksim istasyonu, Şişhane istasyonu İstiklal Caddesi girişi ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'mız işletmeye kapalı olacaktır. Araçlarımız Taksim istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir." ifadeleri kullanıldı.

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