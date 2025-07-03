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Sıcaklıklar cumartesiden itibaren 4-6 derece artacak

Yurt genelinde hava sıcaklıkları cumartesi gününden itibaren 4-6 derece artacak.

Fatma Sevinç Çetin  | 03.07.2025 - Güncelleme : 03.07.2025
Sıcaklıklar cumartesiden itibaren 4-6 derece artacak

Ankara

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre sıcaklıkların gelecek hafta artış göstereceğini belirtti.

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Kurum, "Bu da hem sağlığımız hem de orman yangınlarının önüne geçmek açısından daha tedbirli olmamız gerektiği anlamına geliyor. Süreçte çok daha duyarlı davranmak hayati önemde." ifadelerini kullandı.

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