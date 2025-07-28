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Bugün 56 ilde hava sıcaklığı 40 dereceyi aştı

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği yurt genelinde 56 ilde sıcaklıklar 40 derecenin üzerini gösterdi.

Ayşe Karaosmanoğlu  | 28.07.2025 - Güncelleme : 28.07.2025
Bugün 56 ilde hava sıcaklığı 40 dereceyi aştı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan verilere göre, yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyretmeye devam ediyor.

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Bugün en yüksek sıcaklık 48,7 dereceyle Şırnak'ın Cizre ilçesinde ölçüldü. Bunu 47,5 derece ile Mardin Kızıltepe, 47,1 derece ile ise Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi izledi.

Öte yandan gece sıcaklıklarının 20 derece ve üzerinde seyretmesinden dolayı yurt genelinde tropikal gece yaşanıyor.

Termometrelerin 40 derecenin üzerinde gösterdiği iller şöyle:

İLSICAKLIK (C°)
Şırnak48,7
Mardin47,5
Şanlıurfa47,1
Diyarbakır46,9
Eskişehir46,8
Siirt46
Gaziantep45,3
Batman45
Kilis44,3
Adıyaman44
Ankara44
Karabük44
Çorum43,9
Malatya43,7
Bilecik43,6
Sinop43,6
Balıkesir43,4
Artvin43,2
İzmir43,2
Kastamonu43,2
Elazığ43,1
Manisa43
Çankırı42,8
Tokat42,8
Amasya42,5
Aydın42,5
Kırşehir42,5
Yozgat42,5
Kırıkkale42,4
Samsun42,3
Denizli42,2
Konya42,1
Erzincan41,8
Kütahya41,8
Ordu41,7
Kayseri41,6
Uşak41,6
Zonguldak41,6
Kahramanmaraş41,5
Muğla41,5
Aksaray41,3
Tunceli41,2
Afyonkarahisar41
Hatay41
Nevşehir41
Çanakkale40,9
Kocaeli40,9
Edirne40,8
Bingöl40,6
Burdur40,5
Bursa40,5
Sivas40,5
Gümüşhane40,4
Isparta40,4
Giresun40,2
Kırklareli40,2
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