Küçükçekmece'de arızalanan İETT otobüsüne müdahale eden işçilere otomobilin çarpması sonucu 5 kişi yaralandı
Küçükçekmece'de arızalanan İETT otobüsüne müdahale eden yol bakım işçilerine otomobilin çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.
İstanbul
Atakent Mahallesi O-3 Güney yan yol Mahmutbey istikametinde sol şeritte arızalanan İETT otobüsüne müdahale için gelen yol bakım ekibine otomobil çarptı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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Kazada otomobildeki 3 kişi ile bakım ekibinde görevli 2 işçi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Bir süre trafiğe kapatılan yan yol, otomobil ve otobüsün kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.
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