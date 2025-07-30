Orman yangınlarında 132 bağımsız birimde ağır hasar tespit edildi
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Karabük, Bilecik, Sakarya, Uşak, Antalya, Bursa ve Kahramanmaraş'taki orman yangınlarında 132 bağımsız birimin ağır hasarlı veya yıkık olduğunu bildirdi.
Ankara
Kurum, sosyal medya hesabından, orman yangınlarından etkilenen bölgelerdeki hasar tespit çalışmalarına ilişkin açıklamada bulundu.
Yangında zarar gören tüm şehirlerde afetin izinin hızla silineceğini belirten Kurum, 20 Temmuz'dan bu yana meydana gelen orman yangınlarının kontrol altına alındığı alanlarda hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.
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Bakan Kurum, "Ekiplerimizce yapılan çalışmalar sonucunda şu ana kadar, Karabük'te 74, Bilecik'te 16, Sakarya'da 12, Uşak'ta 13, Antalya'da 7, Bursa'da 5, Kahramanmaraş'ta 5 olmak üzere 66'sı konut toplam 132 bağımsız birimin ağır hasarlı veya yıkık olduğunu tespit ettik." ifadelerini kullandı.
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20 Temmuz’dan bu yana ülkemizde meydana gelen orman yangınlarının kontrol altına alındığı alanlarda hasar tespit çalışmalarımız sürüyor.— Murat KURUM (@murat_kurum) July 30, 2025
Ekiplerimizce yapılan çalışmaları sonucunda şu ana kadar;
📌 Karabük’te 74,
📌 Bilecik’te 16,
📌 Sakarya’da 12,
📌 Uşak’ta 13,
📌…