Dolar
13.20
Euro
15.05
Altın
1,824.87
ETH/USDT
3,773.00
BTC/USDT
47,933.00
BIST 100
1,857.65
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Bakan Kurum'dan Suğla Gölü çevresindeki arazilere ilişkin açıklama

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Konya'daki Suğla Gölü'nün çevresinde hazineye ait arazilerde tarım yapanların sözleşmeden doğan haklardan ve tarımsal desteklerden faydalanabilmesi için bu arazileri kiraladıklarını bildirdi.

Mümin Altaş   | 31.12.2021
Bakan Kurum'dan Suğla Gölü çevresindeki arazilere ilişkin açıklama

Ankara

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından, Suğla çevresindeki arazilerin durumuna ilişkin paylaşımda bulundu.

"Konya'mızdaki Suğla Gölü'nün çevresinde hazineye ait arazilerde tarım yapan vatandaşlarımızın sözleşmeden doğan haklardan ve tarımsal desteklerden faydalanabilmesi için bu arazileri kiraladık." ifadesini kullanan Kurum, vatandaşların 90 yıldır yaşadığı sorunu çözüme kavuşturduklarını belirtti.

Bakan Kurum, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda, Seydişehir'de 1560 vatandaşımıza 22 milyon 500 bin metrekarelik, Ahırlı'da bulunan Akkise Suğla arazisinde 2 bin 266 vatandaşımıza 14 milyon 200 bin metrekarelik, Yalıhüyük'te 584 vatandaşımıza 7 milyon 870 bin metrekarelik tarım arazisini kiraladık."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Koca: Son 10 günde vakaların yüzde 52,3'ü İstanbul kaynaklı, bu durum yakın zamanda tüm illerimizde yaşanabilecek
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 824 bini geçti
2 doz Sinovac ile 2 doz BioNTech olanlar için hatırlatma dozu randevuları açıldı
İngiltere Pfizer'ın Kovid-19 hapının kullanımını onayladı
Yerli Kovid-19 aşısı TURKOVAC İzmir'de uygulanıyor

Benzer haberler

Bakan Kurum'dan Suğla Gölü çevresindeki arazilere ilişkin açıklama

Bakan Kurum'dan Suğla Gölü çevresindeki arazilere ilişkin açıklama

Bacağı gelişmeyen bebek anne karnında lazerle ameliyat edildi

Hayırsever 4 esnaf Cumhurbaşkanı Erdoğan ve annesi adına Afrika'da su kuyusu açtırdı

Konya'daki meslek liseliler lazer markalama makinesi üretti

Konya'daki meslek liseliler lazer markalama makinesi üretti
Birlikte yaşadığı kişiyi öldüren kadına indirim yapan mahkeme 'kadına şiddet'e dikkati çekti

Birlikte yaşadığı kişiyi öldüren kadına indirim yapan mahkeme 'kadına şiddet'e dikkati çekti
Viral enfeksiyonlar 'mevsimsel' etkiyle arttı

Viral enfeksiyonlar 'mevsimsel' etkiyle arttı